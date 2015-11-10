Минск, 10 ноября, 2015, 16:46 — ИА Регнум. Александр Лукашенко в ходе состоявшегося 10 ноября совещания по вопросам развития государственных органов системы обеспечения национальной безопасности назначил Ивана Носкевича председателем Следственного комитета, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

sk.gov.by Следственный комитет Белоруссии

Лукашено подписал указ о назначении главой СК Носкевича, который до этого занимал должность прокурора Брестской области. Накануне, 4 ноября, Лукашенко уволил «по соглашению сторон» главу Следкома Валентина Шаева, который возглавлял ведомство с 16 ноября 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет Белоруссии был создан в сентябре 2011 года и подчинён напрямую (как и все «силовые» структуры) Александру Лукашенко. Курирует белорусских «силовиков» старший сын руководителя постсоветской республики — помощник президента по нацбезопасности Виктор Лукашенко.