Минск, 10 ноября, 2015, 16:40 — ИА Регнум. «Мы не так богаты, чтобы содержать лишнее количество силовых структур. В то же время и упрощенчеством заниматься нельзя. В противном случае можно досокращаться до того, что у нас система будет, но она окажется неработоспособной», — заявил 10 ноября Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам развития государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыслитель (фрагмент)

По мнению Лукашенко, оптимизация сил и средств обеспечения деятельности «силовых» структур должна осуществляться с меньшими финансовыми затратами, но качество должно возрасти. Он отметил: «Нужно избавиться от лишних, порой надуманных функций, в том числе контрольных, исключить ненужное дублирование работы ведомств».

По мнению руководителя постсоветской республики, недопустимо, «когда контролеры ходят по предприятиям друг за другом вместо оказания реальной помощи экономике, создают дополнительные трудности». Он подчеркнул: «Проверки осуществлять надо исключительно тогда, когда на руках объективный оперативный материал. На это я буду обращать особое внимание. И упаси Господь, если вы займетесь каким-то предприятием и уйдете оттуда несолоно хлебавши».

Лукашенко считает, что настало время комплексно оценить положение дел в сфере национальной безопасности и «каждому ведомству необходимо не только эффективно решать стоящие перед ним задачи, но и иметь глубоко продуманную стратегию своей деятельности». Он обратился к проблеме наличия конкретных планов деятельности того или иного ведомства на ближайшую и долговременную перспективу.

«По итогам совещания мы должны четко определиться с направлениями дальнейшего развития правоохранительной системы страны, скорректировать задачи как в целом для силового блока, так и каждого органа системы обеспечения национальной безопасности», — сказал Лукашенко.

Как отметил бессменный руководитель постсоветской республики, в Белоруссии «уже достаточно глубинные реформы провели к настоящему времени». Тем не менее в ходе совещания были обсуждены возможности преобразований больших госструктур с целью повысить мобильность правоохранительных органов, создать еще более компактную систему обеспечения нацбезопасности.

ИА REGNUM напоминает, Белоруссия считается одной из самых милитаризированных стран Европы, находясь в мировых лидерах по численности «силовиков» на душу населения. Огромная численность МВД при наличии ряда других «силовых» структур не только негативно сказывается на госрасходах, но также на эффективности госуправления, ведении бизнеса и деятельности институтов гражданского общества.