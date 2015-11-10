Калуга, 10 ноября, 2015, 16:39 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации по итогам сентября и октября.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов улучшил свою позицию на два пункта и занял пятое место в рейтинге глав регионов.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов улучшил свою позицию на два пункта и занял пятое место в списке.

Эксперты отметили, что усиление позиций Анатолия Артамонова в «Национальном рейтинге» определили результаты избирательной кампании, по итогам которой «уверенно чувствовавший себя губернатор укрепил своё положение». Кроме того, положительное влияние оказало и решение главы региона о проведении в Калуге международного форума автопроизводителей, что продемонстрировало его уверенность в преодолении трудностей.

Позитивный информационный фон поддержали: заявление директора «Вольво Групп» в России Питера Андерссона о возобновлении производства автокомпонентов на заводе в Калуге, новости о запуске завода по производству двигателей концерна Volkswagen, а также об открытии высокотехнологичного предприятия биофармацевтической компании «АстраЗенека».

Возглавил рейтинг губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, второе место у губернатора Белгородской области Евгения Савченко, третье — у главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, четвертое — у главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина.

При составлении рейтинга исследователи обращались к материалам открытых источников и инсайдерской информации, но главное внимание специалисты традиционно уделили учёту мнений региональных и федеральных экспертов. Именно этот источник определил конечные результаты исследования.