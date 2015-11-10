Калининград, 10 ноября, 2015, 16:32 — ИА Регнум. За первую неделю ноября операторы ситуационного центра аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» зарегистрировали 117 происшествий в Калининграде.

gov39.ru Обстановка в ситуационно-мониторинговом центре «Безопасный город» в Калининграде

В частности, на центральных улицах города зафиксировано 10 случаев распития спиртных напитков в общественных местах. Излюбленными местами для выпивающих стали автомобильная парковка на улице Черняховского и сквер у памятника «Землякам-космонавтам» на проспекте Мира. Именно туда чаще всего операторы ситуационного центра вызывают наряд патрульно-постовой службы.

Один случай нарушения общественного порядка был замечен с помощью аналитических видеокамер. Между агрессивно настроенными по отношению друг к другу людьми завязалась драка возле входа в один из ресторанов на Ленинском проспекте.

Также в дежурную часть полиции была передана информация о восьми дорожно-транспортных происшествиях, совершенных в зоне действия камер наблюдения.

С помощью системы распознавания автомобильных номеров были обнаружены два автомобиля, находящиеся в угоне. Эти данные также оперативно направлены сотрудникам УМВД.

В течение недели операторам «Безопасного города» поступил 51 сигнал через терминалы «Гражданин — Полиция», расположенные в местах массового скопления граждан. Из них 45 вызовов оказались ложными, после включения аудиосвязи на контакт с оператором никто не вышел. Остальным обратившимся была оказана необходимая помощь.

Специалисты ситуационного центра обработали 18 запросов сотрудников полиции и иных ведомств о предоставлении данных с камер наблюдения о маршрутах движения автомобилей, обнаружении лиц, находящихся в розыске, а также по фактам совершения правонарушений.

В региональном правительстве корреспонденту ИА REGNUM напомнили, что ситуационно-мониторинговый центр «Безопасный город» работает в Калининградской области с декабря 2014 года. По поручению губернатора Николая Цуканова приоритетно видеооборудование и другие системы фиксации происшествий устанавливаются в областном центре с целью обеспечения безопасности горожан и подготовки Калининграда к проведению матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году.