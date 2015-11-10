Москва, 10 ноября, 2015, 15:41 — ИА Регнум. Предпосылок для потрясений на валютном рынке в России на данный момент нет, и поэтому дальнейшая девальвация рубля маловероятна, сообщил во вторник, 10 ноября, министр экономического развития (Минэкономразвития) Алексей Улюкаев.

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«Сейчас мы видим, что ситуация с текущим счетом довольно устойчивая, по капитальному счету улучшается, — сказал глава ведомства. — Поэтому я думаю, что оснований для каких-то девальвационных ожиданий или потрясений у нас сегодня нет», передает НТВ.

Министр добавил, что решение Центробанка РФ в ноябре 2014 года отпустить курс рубля в свободное плавание является правильным.

«Я считаю, что это решение было абсолютно правильно и принято в непростых условиях, я высоко оцениваю действия руководства Банка России в этом направлении», — отметил Улюкаев.

Говоря об инфляции, глава Минэкономразвития отметил, что к концу 2015 года она может достигнуть 12,7−12,8%. При этом он высказал предположение, что в текущем году, возможно, удастся избежать традиционного декабрьского скачка цен.