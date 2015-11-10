Вашингтон, 10 ноября, 2015, 15:43 — ИА Регнум. 66-летний отчим светской львицы Ким Кардашьян, трансгендер Кейтлин Дженнер, некогда бывший Брюсом Дженнером, на ежегодной церемонии награждения американского журнала Glamour получил звание «Женщина года». Американский журнал присудил звание за ее (его) кампанию по поддержке ЛГБТ-сообществ.

www.instagram.com/glamourmag Скриншот записи

В своей благодарственной речи трансгендер процитировал слова французской активистки и писательницы Симоны де Бовуар, которой принадлежит знаменитое выражение, гласящее, что женщинами не рождаются — ими становятся. Дженнер отметила, что для нее эти слова — жизненный девиз.

Она также заявила, что в течение долгого времени не чувствовала себя собой и лишь после смены пола стала «по-настоящему себя ощущать». По словам лауреатки, теперь ей нравится бывать в обществе и быть собой.

В официальном Instagram Glamour под фото лауреата премии написали:

«Мечтай по-крупному. Упорно работай», — мудрые слова Кейтлин Дженнер. На фото она с дочкой».

ИА REGNUM напоминает, отчим известной американской медиаперсоны Ким Кардашьян Брюс Дженнер сделал в 2015 году каминг-аут, официально став женщиной.

Он (еще Брюс) родился в 1949 году, в 1976 году завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Монреале в секции «десятиборье», тогда он установил мировой рекорд, который оставался непобитым на протяжении еще четырех лет.

Позже Брюс Дженнер стал американской телезвездой. Трансгендер состоял в браке с Крис Дженнер (Кардашьян) на протяжении 23 лет, а после развода в этом году принял решение о смене пола.