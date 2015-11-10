Москва, 10 ноября, 2015, 14:57 — ИА Регнум. 9 ноября в 19:30 в кинотеатре «Космос» состоялась торжественная церемония закрытия IX Большого фестиваля мультфильмов, где были объявлены победители шести конкурсных номинаций. Фильмом закрытия нынешнего года стала дебютная работа корейского аниматора Янга Хьюнг-юна «Девочка-спутник и молочная корова» — фантастическая и смелая в исполнении картина о любви.

Цитата из мультфильма «Девочка-спутник и молочная корова», режиссёр Янг Хьюнг-юн, 2014 год, Южная Корея Кён Чон и девочка-спутник

В программу Большого фестиваля мультфильмов нынешнего года впервые вошла номинация для студентов и выпускников — «Молодая российская анимация». Главный приз достался режиссёру Александра Слепчук, представившей на фестивале мультипликационный фильм «Про носуху». Носуха недотёпа не такой как все: у него огромный нос, который мешает ему жить. Но именно благодаря этому носу он и становится героем. Второе и третье места получили аниматоры Дина Великовская с мультфильмом «Про маму» и Мария Конопатова с работой «Сила притяжения».

В традиционном блоке «Премьеры» по результатам зрительского голосования первый приз получила работа «Корабли прошлых лет» — фильм о старом капитане и его последнем плавании режиссера Георгия Богуславского. Второе место досталось аниматору французской студии Folimage Олесе Щукиной за фильм «Слон и велосипед», получившему, кроме того, ещё одну награду фестиваля — приз критики. Картина рассказывает о жизни слона — дворника, который, увидев однажды рекламу велосипеда, хочет заполучить его во что бы то ни стало.

В номинации «Победители», представлявшей вниманию зрителей зарубежные фильмы-призеры прошлого года, главный приз завоевал режиссёр из Эстонии Чинтис Лундгрен, представивший картину «Жизнь с Германом Х. Роттом». Мультфильм рассказывает о том, как уживались вместе самец крысы Герман, любитель громкой музыки и выпивки и опрятная кошечка, обожающая классику и фортепиано.

Победителем «Детской» программы стала пилотная серия анимационного сериала «Поросенок» — мультфильм «Няня» режиссера-аниматора Натальи Березовой. В жизни поросенка все происходит очень удачно, и когда родителям надо уехать, всегда есть, кому присмотреть за ним и его братьями.

В рамках детской программы фестиваль устраивал традиционный «Утренник сериалов с какао и булочкой», где маленькие зрители могли посмотреть свои любимые детские мультсериалы и перекусить. К показу были представлены популярные фильмы «Маша и медведь», «Фиксики», «Барбоскины», а также новые менее известны проекты «Ми-Ми-Мишки», «Везуха!», «Летающие звери», «Королевство М» и другие. На «Утреннике сериалов с какао и булочкой» работало детское жюри в составе: Глеба Лукьяненко, Миши Романенко, Сони Романенко, Коли Холостякова, Сони Киселевой, Риты Киселевой, Полины Мосягиной, Феди Демина, Вани Демина, Кати Плешаковой, Егора Касякина, Вани Касякина. Жюри отметило следующие эпизоды сериалов:

Самый лучший фильм: «Маша и Медведь. Пещерный медведь» режиссера Владислава Байрамгулова ;

; Самый познавательный фильм: «Ин и Яна. Запретная еда» Олега Ужинова ;

; Самый смешной фильм: «Поросенок. Дикая» Натальи Березовой .

Кроме того, впервые на «Утреннике» проводилось голосование среди зрителей. По его итогам Лучшим эпизодом сериала была названа серия «Дикая» из сериала «Поросенок».

Как сообщало ИА REGNUM, «Большой фестиваль мультфильмов» проводится в России в девятый раз и традиционно собирает талантливых мультипликаторов со всего мира, представляя вниманию зрителей лучшие образцы корейского, немецкого, французского, норвежского и польского кинематографа.

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