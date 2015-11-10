Большой фестиваль мультфильмов закрыл фильм о Девочке-спутнике и корове
Москва, 10 ноября, 2015, 14:57 — ИА Регнум. 9 ноября в 19:30 в кинотеатре «Космос» состоялась торжественная церемония закрытия IX Большого фестиваля мультфильмов, где были объявлены победители шести конкурсных номинаций. Фильмом закрытия нынешнего года стала дебютная работа корейского аниматора Янга Хьюнг-юна «Девочка-спутник и молочная корова» — фантастическая и смелая в исполнении картина о любви.
В программу Большого фестиваля мультфильмов нынешнего года впервые вошла номинация для студентов и выпускников — «Молодая российская анимация». Главный приз достался режиссёру Александра Слепчук, представившей на фестивале мультипликационный фильм «Про носуху». Носуха недотёпа не такой как все: у него огромный нос, который мешает ему жить. Но именно благодаря этому носу он и становится героем. Второе и третье места получили аниматоры Дина Великовская с мультфильмом «Про маму» и Мария Конопатова с работой «Сила притяжения».
В традиционном блоке «Премьеры» по результатам зрительского голосования первый приз получила работа «Корабли прошлых лет» — фильм о старом капитане и его последнем плавании режиссера Георгия Богуславского. Второе место досталось аниматору французской студии Folimage Олесе Щукиной за фильм «Слон и велосипед», получившему, кроме того, ещё одну награду фестиваля — приз критики. Картина рассказывает о жизни слона — дворника, который, увидев однажды рекламу велосипеда, хочет заполучить его во что бы то ни стало.
В номинации «Победители», представлявшей вниманию зрителей зарубежные фильмы-призеры прошлого года, главный приз завоевал режиссёр из Эстонии Чинтис Лундгрен, представивший картину «Жизнь с Германом Х. Роттом». Мультфильм рассказывает о том, как уживались вместе самец крысы Герман, любитель громкой музыки и выпивки и опрятная кошечка, обожающая классику и фортепиано.
Победителем «Детской» программы стала пилотная серия анимационного сериала «Поросенок» — мультфильм «Няня» режиссера-аниматора Натальи Березовой. В жизни поросенка все происходит очень удачно, и когда родителям надо уехать, всегда есть, кому присмотреть за ним и его братьями.
В рамках детской программы фестиваль устраивал традиционный «Утренник сериалов с какао и булочкой», где маленькие зрители могли посмотреть свои любимые детские мультсериалы и перекусить. К показу были представлены популярные фильмы «Маша и медведь», «Фиксики», «Барбоскины», а также новые менее известны проекты «Ми-Ми-Мишки», «Везуха!», «Летающие звери», «Королевство М» и другие. На «Утреннике сериалов с какао и булочкой» работало детское жюри в составе: Глеба Лукьяненко, Миши Романенко, Сони Романенко, Коли Холостякова, Сони Киселевой, Риты Киселевой, Полины Мосягиной, Феди Демина, Вани Демина, Кати Плешаковой, Егора Касякина, Вани Касякина. Жюри отметило следующие эпизоды сериалов:
- Самый лучший фильм: «Маша и Медведь. Пещерный медведь» режиссера Владислава Байрамгулова;
- Самый познавательный фильм: «Ин и Яна. Запретная еда» Олега Ужинова;
- Самый смешной фильм: «Поросенок. Дикая» Натальи Березовой.
Кроме того, впервые на «Утреннике» проводилось голосование среди зрителей. По его итогам Лучшим эпизодом сериала была названа серия «Дикая» из сериала «Поросенок».
Как сообщало ИА REGNUM, «Большой фестиваль мультфильмов» проводится в России в девятый раз и традиционно собирает талантливых мультипликаторов со всего мира, представляя вниманию зрителей лучшие образцы корейского, немецкого, французского, норвежского и польского кинематографа.
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