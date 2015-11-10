Донецк, 10 ноября, 2015, 14:37 — ИА Регнум. В ночь с 9 на утро 10 ноября в прифронтовых районах ДНР резко обострилась военная обстановка. В частности активные боевые действий шли в районе аэропорта Донецка и под Дебальцево.

Иван Рыжков. Вокзал в Дебальцево наш. 1947

Об этом информируют СМИ ДНР и горадминистрации ДНР.

Так, по словам мэра г. Дебальцево Алексея Грановского, сегодня утром ВСУ предприняли попытку прорыва линии обороны под Дебальцево.

«С утра было нарушение со стороны ВСУ, около часа пытались пройти на прорыв. Мне только что передали информацию военные, точные подробности сейчас выясняем», — сказал Грановский.

Он сообщил, что противник применил тяжелое и стрелковое вооружение. Грановский отметил, что информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях жилого фонда не поступала.

В то же время пресс-служба Донецкой городской администрации не информирует о фактах обстрела городской черты, разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения.

В свою очередь глава Куйбышевского района Донецка Иван Приходько заявил, что ночью украинские силовики совершили минометный обстрел позиций армии ДНР в районе донецкого аэропорта.

«По предварительной информации, огонь ведется из минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия», — рассказал Приходько.

О том, что боевые действия идут на северных окраинах Донецка подтверждают источники в силовых структурах ДНР.

«Украинские силовики открыли огонь по территории аэровокзала Донецка около 21:00 9 ноября. Через некоторое время под огнем оказался и район «Вольво-центра». Обстрел этих территорий завершился около 06:00», — уточнил в интервью ДАН источник в силовых структурах.

По его словам, за прошедшую ночь ВСУ выпустили более 30 мин по позициям армии ДНР в районе аэропорта. При этом ВСУ применяли минометы калибра 82 и 120-мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что под Горловкой ВС ДНР штурмовали украинские позиции. В результате ведения боевых действий был ранен один солдат ВСУ. Лысенко сообщил, что бой длился около часа, солдаты ДНР были вынуждены отступить.