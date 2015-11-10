Рим, 10 ноября, 2015, 14:33 — ИА Регнум. Криминальная организация, деятельность которой раскрыла полиция Палермо, пользовалась помощью владельцев цирков и коррумпированного сотрудника Регионального департамента труда для контрабанды нелегальных мигрантов. Члены группировки делали вид, что набирали на работу танцовщиц, монтеров оборудования и носильщиков для цирков по всей Италии. В соучастии обвиняются представители самых известных цирков Италии. В деле оказался замешан также сотрудник регионального департамента труда Сицилии.

Киноцитата. М/ф Мадагаскар-3.

Прокурор Сицилии Франческо Ло Вой подписал 40 ордеров на арест, в наручниках оказались не только члены группировки и коррумпированный чиновник, но также директора 18 цирков. Среди знаменитостей достаточно лишь отметить популярных Лино Орфей и Альваро Биззарро. Они обвиняются в пособничестве нелегальной иммиграции. Операция по задержанию преступников «Golden Circus» началась рано утром по всей Италии в областях Ломбардия, Тоскана, Лацио и Калабрия.

В последние два года в Италию незаконно проникли более чем 600 человек, — объяснила пресс-служба полиция г. Палермо, — и все они только на бумаге пошли работать в цирк. На самом деле, через эту систему, криминальная организация смогла заработать до 7 млн евро. Мигранты приезжали из Индии, Бангладеша, Пакистана. Платили до 15 000 евро, чтобы получить фальшивое разрешение на работу в цирках. Многие цирки, на самом деле, зарегистрировали свой юридический адрес в Палермо только для того, чтобы воспользоваться услугами коррумпированного чиновника из департамента труда. На каждом нелегальном мигранте владельцы цирков зарабатывали от 2000 до 3000 евро. Для подделки авторизации со стороны полиции, обязательной для иностранных наемных работников, использовались также поддельные штампы.