Калуга, 10 ноября, 2015, 14:29 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, под руководством председателя правового комитета Александра Одиночникова состоялось совместное заседание комитетов калужского городского парламента. Депутаты рассмотрели вопрос о назначении городского головы города Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, в соответствии с федеральным законодательством и Уставом города Калуги, руководитель исполнительно-распорядительного органа власти города — городской голова выбирается депутатами городской Думы из числа участников конкурса на замещение должности на срок действия полномочий городского парламента, то есть с 2015 по 2020 годы.

Председатель комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Александр Одиночников проинформировал коллег о результатах работы конкурсной комиссии. Всего на конкурс подали документы пять кандидатов, среди которых исполняющий полномочия городского головы Константин Горобцов.

Конкурсная комиссия проверила представленные кандидатами сведения и документы, все они соответствуют требованиям законодательства. Также с кандидатами были проведены индивидуальные собеседования. Полностью соответствующими квалификационным требованиям в части необходимого стажа управленческой работы признаны только исполняющий полномочия городского головы Константин Горобцов и исполнительный директор Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области» Роман Потехин.

Депутаты приняли к сведению итоги работы конкурсной комиссии и вынесли вопрос на заседание Городской Думы.

11 ноября на заседании городской Думы депутаты примут решение о включении того или иного кандидата в бюллетень для тайного голосования, а затем примут решение о назначении на должность городского головы Калуги.