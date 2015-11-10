Сочи, Краснодарский край, 10 ноября, 2015, 14:26 — ИА Регнум. Сочи и китайский город Чэнду свяжет небо. Как сообщили ИА REGNUM в аэропортовой группе «Базэл Аэро» 10 ноября, открытие прямого авиасообщения между двумя городами планируется летом 2016 года. На линии Чэнду — Сочи предполагается совершать не менее двух рейсов в неделю. На маршруте смогут работать как китайские, так и российские авиакомпании.

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Как пояснили в компании, совместное заявление о развитии партнерских отношений в контексте поступательного развития российско-китайских отношений представители администраций Сочи и Чэнду подписали в конце октября 2015 года. Сочи стал 40-м городом мира и вторым российским после Санкт-Петербурга, установившим дружественные и деловые отношения с китайским Чэнду. Одним из пунктов совместного заявления, помимо общего развития деловых связей и поддержки культурного обмена, является договоренность о развитии деловых и туристических поездок путем открытия прямого авиасообщения между Сочи и Чэнду.

В рамках подписанного документа стороны также договорились содействовать обмену творческими коллективами, спортивными командами, туристическими группами и официальными делегациями на уровне муниципалитетов. В настоящее время идет совместная работа над программой культурного обмена. Первыми шагами на пути развития сотрудничества могут стать гастроли кубанских и китайских творческих коллективов в Сочи и Чэнду. Первые рабочие контакты между представителями российской и китайской сторон состоятся уже в конце ноября.

Добавим, что аэропорт Сочи ведет работу по продлению режима «открытого неба» в связи с интересом китайских туроператоров к курортам Краснодарского края. Ранее — в августе 2015 года — компания «Базэл Аэро» подписала меморандум о сотрудничестве с управлением аэропортами Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, направленный на развитие прямого авиасообщения из Урумчи в Сочи.

Напомним, что режим «открытого неба» действует в Международном аэропорту Сочи с 19 октября 2014 года. Благодаря ему иностранные перевозчики могут совершать транзитные перелеты и брать на борт самолета в Сочи новых пассажиров. Первым перевозчиком, начавшим реализовывать возможности «открытого неба», стала авиакомпания Turkish Airlines, которая с 1 ноября 2014 года увеличила количество вылетов из Международного аэропорта Сочи в Стамбул. С июля 2015 года полеты по маршруту Тегеран — Сочи запустила иранская авиакомпания Mahan Air. Кроме этого, ведутся переговоры с рядом перевозчиков стран СНГ, Азии и Европы о совершении транзитных перелетов с посадкой в сочинском аэропорту.

Добавим также, что за девять месяцев текущего года Международный аэропорт Сочи обслужил почти 3,4 млн пассажиров, что более чем на треть больше аналогичного периода 2014 года. Пассажирами внутренних рейсов стали более 3,2 млн человек (+43%), а вот на международных рейсах пассажиропоток упал на 42% — ими воспользовались более 149 тыс. человек.