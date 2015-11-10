Калуга, 10 ноября, 2015, 14:23 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября в Калуге торжественно отметили День сотрудников органов внутренних дел.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, глава городского самоуправления Александр Иванов, исполняющий полномочия городского головы Константин Горобцов и начальник УМВД России по городу Калуге Станислав Орехов поздравили сотрудников калужской полиции.

«От имени депутатов городской Думы и от всех калужан выражаю вам глубокую благодарность за ваш нелёгкий и опасный труд, — обратился к стражам порядка Александр Иванов, — сотрудников калужской полиции всегда отличал высокий профессионализм, верность Закону и мужество, вы внесли огромный вклад в укрепление законности и правопорядка в нашем городе, благодаря вашим усилиям в Калуге без происшествий прошли десятки массовых мероприятий, вами была обеспечена безопасность тысяч калужан. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия, новых успехов в профессиональной деятельности».

Глава городского самоуправления также отметил успешное взаимодействие калужской полиции с народными советами и территориальными общинными города.

Наиболее отличившимся сотрудникам полиции были вручены почётные грамоты.