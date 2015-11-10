Таллин, 10 ноября, 2015, 14:11 — ИА Регнум. В Эстонии отсутствуют какие-либо планы или намерения по введению штрафных санкций за ношение в стране георгиевских (гвардейских) ленточек. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает эстонское издание Vecherka со ссылкой на пресс-секретаря МВД Эстонии Тоомаса Викса.

msktambov.ru Георгиевские ленточки

«Ни в Министерстве внутренних дел, ни в Министерстве юстиции о таких планах (или даже мыслях) никто ничего не слышал», — отмечает издание. Эту же информацию подтвердила член парламентской правовой комиссии от Центристской партии Ольга Иванова. По ее словам, никогда подобная тема в правовой комиссии не поднималась и не планировалась. Издание задается вопросом: зачем тогда вводить в заблуждение общественность Эстонии, Украины и прочих стран?

Напомним, известный на Украине журналист Роман Бочкала после посещения Эстонии написал в социальных сетях, что пребывает в шоке от визита в приграничный с Россией эстонский город Нарву. «Это просто жесть! В эстонской Нарве полно ватников. Везде сплошные колорады, — написал он на странице в Facebpook и добавил: — Конец георгиевских ленточек вроде как близок. В Эстонии подумывают о введении штрафа 600 евро за такую символику».