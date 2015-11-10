Ижевск, 10 ноября, 2015, 13:58 — ИА Регнум. В Ижевске 10 ноября состоялось торжественное открытие сразу двух памятных бюстов — маршалу, Герою Советского Союза, министру обороны СССР Дмитрию Устинову и легендарному советскому и российскому конструктору-оружейнику, Герою России Михаилу Калашникову.

pfo.ru Бюст маршалу, Герою Советского Союза, министру обороны СССР Дмитрию Устинову

Как заявил в ходе торжественной церемонии заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Юрия Золотарева, установка бюстов двум выдающимся личностям, внесшим огромный вклад в развитие отечественной военной промышленности и повышение военной мощи Вооруженных сил нашего государства, является значимым не только для жителей Удмуртии и Приволжья, но и для всех россиян, для которых понятие беззаветного служения Отечеству и выполнения долга является жизненной установкой.

Жизнь и работа Дмитрия Устинова напрямую связана с Удмуртией. В годы Великой Отечественной войны в результате его деятельности Ижевск превратился в крупнейший военно-промышленный центр.

В дальнейшем в должности Министра вооружения СССР и Министра обороны СССР Устинов курировал оборонно-промышленный комплекс, внес огромный вклад в производство ракетной техники и освоение космоса, разработку новейшего вооружения и, в целом, повышение обороноспособности государства. При его личном участии на территории Удмуртии появились такие предприятия как «ИжАвто», «Буммаш», радиозавод, «Нефтемаш».

Михаил Калашников с 1949 года жил и трудился в Ижевске. На заводе «Ижмаш» было развернуто производство автоматов его конструкции.

«Сегодня имя Калашникова заслуженно считается брэндом Удмуртской Республики и России в целом. Великий изобретатель не только создал лучший в мире автомат, но и впервые разработал и внедрил в войска ряд унифицированных образцов автоматического стрелкового оружия. В Ижевске открыты музей Калашникова и мемориальная доска на конструкторско-технологическом центре Концерна «Калашников». Его имя носит Ижевский государственный технический университет», — отметили в приволжском полпредстве.