Москва, 10 ноября, 2015, 13:55 — ИА Регнум. Для реализации концепции внутренней продовольственной помощи населению в России планируется внедрять продовольственный электронный сертификат, предусматривающий предоставление денежных средств путем их зачисления на банковскую карту. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом сообщил представитель Минпромторга Александр Лифинцев во время состоявшегося «круглого стола». Причем эти средства, как пояснил Лифинцев, могут быть потрачены только на продукты питания и только отечественного производства.

mtdata.ru Карточка на сахар. 1916 год

Допустимый ассортимент продовольственных товаров пока что еще прорабатывается, говорит чиновник, но в основном это будут продукты питания с недлительным сроком годности. «Это мясная продукция, молочная, рыбная продукция, овощи, фрукты, ягоды, зелень, птица, яйца», — уточнил он. По словам Лифинцева, это «даст возможность нуждающимся гражданам улучшить рацион питания за счет свежих продуктов».

Все продукты из этого ассортимента можно будет купить в любом соотношении и количестве в любой торговой точке, которая подключена к единой системе и оказывает услуги эквайринга.

Объемы поддержки, по словам Лифинцева, будут индивидуальны. Однако в среднем расчет субсидий на 2017 год показал, что на одного члена домохозяйства в месяц необходимо примерно 1400 рублей. «Это средний дефицит одного члена домохозяйства по отношению к величине прожиточного минимум с учетом расходов на питание и различных социальных выплат», — отметил Лифинцев.

В 2017 году, по оценке Минпромторга, сертификаты должны получить 20−25% граждан, которые нуждаются в помощи. Лифинцев отметил, что в первую очередь это будут многодетные семьи и одинокие родители с детьми.

«Для пресечения откровенного иждивенчества предусматриваем обязанность трудоустройства в определенные сроки», — сообщил он. Главное сейчас, как отметил Лифинцев, «создать систему, запустить и отладить механизмы ее работы».

Концепция развития внутренней продовольственной помощи населению была утверждена в 2014 году. Она предусматривает помощь в получении дополнительного питания для необеспеченных слоев населения.