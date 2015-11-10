Канберра, 10 ноября, 2015, 13:53 — ИА Регнум. Национальный олимпийский комитет (НОК) Австралии поддерживает рекомендацию независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить легкоатлетов РФ от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, заявила глава австралийской миссии на Играх-2016 Китти Чиллер.

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«Мы поддержим недопуск российских легкоатлетов к участию в Олимпиаде в Рио, если действия их федерации не совместимы с требованиями WADA, — цитирует Чиллер Р-Спорт. — Если россиян не будет в Рио, репутация легкой атлетики будет улучшена. Общественность будет знать, что каждый спортсмен-участник Игр чист и соответствует истинному духу Олимпийских игр».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября WADA обнародовала доклад, в котором рекомендовала отстранить спортсменов из РФ от соревнований под эгидой Международной ассоциаций легкоатлетических федераций.

Кроме того, независимая комиссия потребовала лишить лицензии аккредитованную московскую антидопинговую лабораторию и уволить ее директора Григория Родченкова в связи с тем, что в ее работу вмешиваются власти РФ.

Доклад стал итогом 11-месячного расследования.

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