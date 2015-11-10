Москва, 10 ноября, 2015, 13:48 — ИА Регнум. Глава Минтранса РФ Максим Соколов 10 ноября пояснил журналистам, когда будет возобновлено авиасообщение с Египтом. По его словам, это произойдет, когда Каир введет в аэропортах страны меры безопасности, соответствующие международному уровню.

bankoboev.ru Сфинкс

По его словам, это сложный вопрос. «Оно будет возобновлено тогда, когда требования безопасности в египетских аэропортах будут соответствовать международным стандартам и этому будут соответствовать подтверждения соответствующих служб», — отметил министр.

Соколов пояснил, что аудит безопасности египетских аэропортов с участием российских экспертов уже ведется. Ожидается, что на него уйдет неделя. Он подчеркнул, что в соответствии с расследованием, которое проводит египетская сторона, должны быть выяснены причины катастрофы российского А321 «Когалымавиа». Исходя из этого уже будут сделаны соответствующие выводы по безопасности аэропортов или другим факторам, которые могли привести к трагедии.

Читайте также: В правительстве РФ не подтвердили запрет полетов в Египет «на годы»

Напомним, 31 октября лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове. На борту самолета находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли. Возбуждено два уголовных дела, причина падения лайнера пока не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября президент России Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Египтом до завершения расследования причин катастрофы А-321.