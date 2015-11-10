Ереван, 10 ноября, 2015, 13:44 — ИА Регнум. Ни полиция Армении, ни Министерство обороны пока официально не подтвердили, что пропаявшая 8 ноября в приграничном селе Коти 77-летняя Лусине Абовян находится в Азербайджане.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение, согласно которому 8 ноября на армяно-азербайджанской границе вооруженными силами страны была задержана нарушившая границу в направлении Газахского района гражданка Армении, по предварительной версии Лусине Гукасовна Абовян (1942 г. р).

В Министерстве обороны Армении сообщили, что пока Полиция ведет поисковые работы Министерство не может подтвердить, что Лусине Абовян действительно находится на территории Азербайджана.

Представители Международного Комитета Красного Креста, которые уже посетили деревню, заявляют, что они как независимые посредники, не могут предпринять конкретных действий для возвращения женщины до тех пор, пока две страны официально не подтвердили информацию о ее нахождении на территории Азербайджана.

Родственники пропавшей женщины рассказали, что днем она пошла к тете, дом которой находится на окраине села. Сын пропавшей женщины Арбик Абовян утверждает, что мать не имеет проблем со здоровьем и часто ходила в гости к тете, а дорога была ей знакома.

«200 человек искали ее всю ночь, безрезультатно. У нее была сумка, ее тоже нет, чтоб сказать, что есть какой-то знак. Не ясно она пошла по другой дороге или ее похитили со стороны Азербайджана», — заявил Арбик Абовян.

Глава поселковой администрации Коти Феликс Меликян, в свою очередь, считает маловероятным диверсию с азербайджанской стороны, отмечая, что защита границы с этой стороны надежная.

Радиостанция «Азатутюн» отмечает, что в последние годы было зафиксировано ряд случаев, когда граждане Армении после попадания в плен подвергались пыткам.

В 2010 году, через месяц после того, как 20-летний Манвел Сарибекян оказался в плену, азербайджанская сторона объявила, что он совершил самоубийство. В прошлом году, на следующий день после попадания в плен молодого жителя селя Чинари Карена Петросяна, азербайджанцы сообщили о его гибели. 77-летний Мамикон Ходжоян вернулся из плена со следами пыток.

Пока материал готовился к публикации руководитель программ по коммуникации ереванской делегации МККК Зара Аматуни заявила, что Красный Крест получил подтверждение с обеих сторон о пропаже гражданки Армении и задержании Лусине Абовян на территории Азербайджана. «В настоящее время МККК пытается получить разрешение на посещение задержанной», — сообщила Аматуни.