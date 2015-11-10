Село Шумановка, Алтайский край, 10 ноября, 2015, 13:38 — ИА Регнум. В первый день новой учебной четверти 9 ноября 2015 года в знак протеста занятия пропустили более 100 из 143 учащихся школы села Шумановка в Немецком национальном районе. Об этом сообщила сегодня пресс-служба алтайского отделения партии «Справедливая Россия» («СР»).

ГТРК «Алтай» Более 100 учеников сельской школы на Алтае не пошли на занятия

По мнению родителей, причина у ребят была уважительной: жители села выступают против закрытия одного из школьных зданий. В нем занимались младшеклассники и была организована группа продленного дня, а также проходили уроки ОБЖ, ИЗО для старших классов. «В объяснительных записках родители написали: «В знак протеста против экономии и «оптимизации» бюджетных средств». Двое педагогов Шумановской школы по аналогичным причинам написали заявления об увольнении по собственному желанию», — пояснили в «СР».

Как уже сообщало ИА со ссылкой на ГТРК «Алтай», школа в Шумановке — это два здания: для начальных классов и всех остальных. «Маленькую школу» (как называют ее в селе) хотели закрыть еще год назад. Пояснили, что два здания содержать накладно: «маленькая» ежегодно «съедает» 300 тысяч рублей в виде расчетов по коммуналке.

Если «маленькую» школу не откроют, то после бойкота занятий родители намерены провести пикет возле здания школы. Однако, по информации «СР», некоторые жители села опасаются участвовать в протестных действиях. «Многие оказались под угрозой увольнения и боятся, ведь в отдаленных селах вообще очень трудно найти какую-либо работу», — говорится в пресс-релизе «СР».