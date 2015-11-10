Бийск, Алтайский край, 10 ноября, 2015, 12:41 — ИА Регнум. Пассаж купца Фирсова обрел нового хозяина: одно из самых красивых зданий Бийска, которое после пожара 2007 года, по сути, было заброшено, будут восстанавливать. Подробности сообщают корреспонденты ГТРК «Алтай».

Елена Демина, из архива «Бийского рабочего» Пассаж купца Фирсова

Выиграл аукцион и выкупил пассаж купца Фирсова предприниматель Дмитрий Калинин. Восстанавливать особняк он планирует с другом, Александром Казаковым.

«Чтобы спасти фасад и все остальное — надо сделать кровлю. Чтобы сделать кровлю — мы закажем проект в нашем «Промгражданпроекте». И начинаем заниматься восстановлением кровли — заменить балки, заменить перекрытия, если все будет нормально, то за зиму мы сделаем», — поясняет Александр Казаков.

Цена покупки — почти полтора миллиона рублей. Сколько миллионов нужно вложить в восстановление, пока не знают. Охранное свидетельство ещё не получили.

«Просто сам езжу по этой дороге ежедневно, из года в год картина не меняется — думаю, это будет правильно», — поясняет свой поступок предприниматель Дмитрий Калинин.

«Восемь лет назад, в год своего столетия, Фирсовский пассаж едва не сгорел полностью. С тех пор состояние некогда роскошного особняка только ухудшалось. А ведь в начале XX века это был символ купеческого Бийска. Здесь были торговые ряды, продавцы, одетые по последней петербургской моде. А при строительстве купец Фирсов распорядился насыпать по цоколю под окнами первого этажа битое богемское стекло, чтобы оно задерживало влагу и витринные окна пассажа не промерзали зимой. Потом здесь был алтайский народный университет, лекции читал сам Бианки, во время войны — госпиталь», — напоминают корреспонденты ГТРК «Алтай».

В планах предпринимателей — восстановление внешнего облика пассажа, в том числе знаменитого купола.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября бийские фотографы объявили акцию «Город, которого может не быть», в рамках которой отсняли разрушающиеся памятники архитектуры Бийска, с целью привлечь внимание общественности.