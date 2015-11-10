Бийчанин решил своими силами восстановить пассаж купца Фирсова
Бийск, Алтайский край, 10 ноября, 2015, 12:41 — ИА Регнум. Пассаж купца Фирсова обрел нового хозяина: одно из самых красивых зданий Бийска, которое после пожара 2007 года, по сути, было заброшено, будут восстанавливать. Подробности сообщают корреспонденты ГТРК «Алтай».
Выиграл аукцион и выкупил пассаж купца Фирсова предприниматель Дмитрий Калинин. Восстанавливать особняк он планирует с другом, Александром Казаковым.
«Чтобы спасти фасад и все остальное — надо сделать кровлю. Чтобы сделать кровлю — мы закажем проект в нашем «Промгражданпроекте». И начинаем заниматься восстановлением кровли — заменить балки, заменить перекрытия, если все будет нормально, то за зиму мы сделаем», — поясняет Александр Казаков.
Цена покупки — почти полтора миллиона рублей. Сколько миллионов нужно вложить в восстановление, пока не знают. Охранное свидетельство ещё не получили.
«Просто сам езжу по этой дороге ежедневно, из года в год картина не меняется — думаю, это будет правильно», — поясняет свой поступок предприниматель Дмитрий Калинин.
«Восемь лет назад, в год своего столетия, Фирсовский пассаж едва не сгорел полностью. С тех пор состояние некогда роскошного особняка только ухудшалось. А ведь в начале XX века это был символ купеческого Бийска. Здесь были торговые ряды, продавцы, одетые по последней петербургской моде. А при строительстве купец Фирсов распорядился насыпать по цоколю под окнами первого этажа битое богемское стекло, чтобы оно задерживало влагу и витринные окна пассажа не промерзали зимой. Потом здесь был алтайский народный университет, лекции читал сам Бианки, во время войны — госпиталь», — напоминают корреспонденты ГТРК «Алтай».
В планах предпринимателей — восстановление внешнего облика пассажа, в том числе знаменитого купола.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября бийские фотографы объявили акцию «Город, которого может не быть», в рамках которой отсняли разрушающиеся памятники архитектуры Бийска, с целью привлечь внимание общественности.