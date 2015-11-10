Москва, 10 ноября, 2015, 12:29 — ИА Регнум. С января по сентябрь 2015 года компании удалось реализовать в России 1244 седельных тягача, согласно данным Департамента маркетинга ПАО «КАМАЗ». Такие результаты обеспечил, как сообщают в самой компании, выпуск новых моделей. Одной из основных является КамАЗ-5490, выпуск которого на КамАЗе начался два года назад. Позже КамАЗ расширил семейство тягачей и вывел на рынок несколько новых комплектаций, в том числе КамАЗ-65 206 и КамАЗ-65 207.

miass.avtorinok.ru КАМАЗ 4326

«Этот шаг был своевременным — отечественные грузовики оказались востребованы в кризис, поскольку стали достойной альтернативой подорожавшим иномаркам. В результате продажи модели КамАЗ-5490 осенью стали резко расти: в сентябре компания отгрузила 246 магистральников — почти в два раза больше, чем в августе», — сообщается на сайте КамАЗа.

На втором месте по продажам седельных тягачей в России оказалась марка SCANIA (1209 ед.). Остальные производители грузовиков существенно отстали от лидеров рынка, показав более низкие результаты: компания DAF реализовала чуть больше 380 тягачей и занята третье место в рейтинге. Всего на отечественном автомобильном рынке было реализовано 4095 магистральников.

Лидерство КамАЗа вызвано повышением спроса на бюджетные автомобили в кризисный период, ведь до скачка валют новый КамАЗ всегда уступал поддержанному европейцу, но при нормализации валютной обстановки всё вернется на свои места — так комментирует ситуацию бизнесмен в сфере междугородних грузовых перевозок Роман Блинов. «1200 седельных тягачей — это капля в море. На трассе нового КамАЗа не увидишь, в основном перевозят только иномарки», — заявил бизнесмен.

Отметим, физические объемы ввоза грузовых автомобилей в РФ за 2015 год сократились на 48%.

В январе — сентябре 2015 года в России было зарегистрировано 6828 новых тягачей — на 52,1% меньше, чем годом ранее, гласят данные агентства «Автостат». Как и в сегменте легковых автомобилей, грузовики терпят кризис. Общее падение рынка грузовых автомобилей составляет около 40%.