В регулярном чемпионате КХЛ сегодня сыграно тринадцать матчей
Москва, 10 ноября, 2015, 22:18 — ИА Регнум.
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Хоккей
- Авангард (Омская область) — Йокерит (Хельсинки, Финляндия) 0:1 (0:1,0:0,0:0)
- Барыс (Астана, Казахстан) — Динамо (Рига, Латвия) 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)
- Сибирь (Новосибирская область) — Металлург (Новокузнецк) 6:4 (0:0, 2:4, 4:0)
- Автомобилист (Екатеринбург) — Трактор (Челябинск) 5:2 (0:2,4:0, 1:0)
- Югра (Ханты-Мансийск) — Нефтехимик (Нижнекамск) 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
- Лада (Тольятти) — Металлург (Магнитогорск) 1:7 (1:2, 0:4,0:1)
- Ак Барс (Казань) — Салават Юлаев (Уфа) 3:2 (1:1, 0:12, 2:0)
- Локомотив (Ярославль) — Северсталь (Череповец) 1:2 Б (0:0,1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
- Торпедо (Нижний Новгород) — Слован (Братислава, Словакия) 5:3 (3:0,2:1, 0:2)
- Динамо (Минск, Белоруссия) — Медвешчак (Загреб, Хорватия) 1:4 (0:1, 1:1,0:2)
- СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва) 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
- Спартак (Москва) — Витязь (Московская область) 2:1 (0:0,2:0, 0:1)
- ХК Сочи (Сочи) — ЦСКА (Москва) 2:4 (2:0,0:1, 0:3)
С таблицей розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ можно ознакомиться здесь.