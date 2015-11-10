Село Курья, Алтайский край, 10 ноября, 2015, 12:14 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, в день рождения великого конструктора стрелкового оружия, на его родине, в Курье, где существует мемориальный музей, открыли выставку «Казахстан в судьбе Михаила Калашникова». Ведь знаменитый автомат оружейника — Калашников — был создан в Казахстане, на станции Матай.

Мемориальный музей М. Калашникова Михаил Калашников, с. Курья, 2007 год

Как сообщают сотрудники музея, в экспозицию вошли фотографии и документы о работе оружейника в Казахстане с 1937 по 1944 год из собраний Алтайского государственного краеведческого музея, Мемориального музея Михаила Тимофеевича и Президентского архива Республики Казахстан.

Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года в многодетной крестьянской семье в местечке под названием Курья Алтайского края. В период начала индустриализации и коллективизации в СССР, в 1930 году, семья Калашниковых была раскулачена и отправлена в поселок Нижняя Моховая Томской области. Окончив семь классов школы, Михаил Калашников уехал в Казахстан, где поступил на работу учеником в железнодорожное депо станции «Матай».

С осени 1937 года по август 1938-го Михаил Калашников работал в отделении Туркестано-Сибирской железной дороги: сначала учетчиком, затем техническим секретарем.

В августе 1938 года его призвали в армию. Служил он в Киевском особом военном округе в танковых войсках. Изобретать Михаил Калашников начал еще в армии. Там, к примеру, он придумал счетчик моторесурса танка. За эту разработку командующий округом Георгий Жуков наградил Михаила Калашникова именными часами.

После контузии, полученной в августе 1941 года, он лежал в госпитале, где и загорелся желанием сконструировать пистолет-пулемет для армии. После излечения ему дали полугодичный отпуск. Ехал домой, но по пути сошел на станции Матай. Ему пришла идея создать образец задуманного им пистолета-пулемета в депо, в котором работал до армии. И прямиком отправился к начальнику железнодорожного депо, чтобы изложить суть своего плана.

Начальник дал «добро», разрешив создать опытную группу с условием, что помощники будут помогать в свободное от основной работы время, то есть нередко ночью.

На изготовление пистолета-пулемета ушло три месяца упорного труда. Ощущался недостаток специального технического образования (у Михаила Калашникова за плечами было только семь классов). Автомат был принят комиссией в 1947 году, так появилось официальное название АК-47 («Автомат Калашникова — 47»).

С осени 1944 года Михаил Калашников жил и работал за пределами Средней Азии — на полигоне в Подмосковье, в Коврове, Ижевске. Но в Казахстане бывал и в более позднее время.

Разработанные Михаилом Калашниковым автоматы разных модификаций на сегодня являются самым распространенным в мире видом стрелкового оружия. Выпущены десятки миллионов его единиц. Автомат Калашникова находится на вооружении более 50 стран мира.

(Мемуары Михаила Калашникова «Записки конструктора-оружейника», книга Александра Ужанова «Михаил Калашников»).

Скончался легендарный конструктор-оружейник Михаил Тимофеевич Калашников 23 декабря 2013 года в Ижевске в возрасте 94 лет, после тяжелой болезни.