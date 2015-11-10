Москва, 10 ноября, 2015, 11:45 — ИА Регнум. В 2017 году на внутреннюю продовольственную помощь населению в России планируется направить до 70 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, такие данные следует из расчетов Минпромторга в рамках подготовки введения продовольственных карточек для малоимущих слоев населения.

sobakadrug.ru Продовольственные карточки

Расчет субсидий на 2017 год показал, что на одного члена домохозяйства в месяц необходимо в среднем 1400 рублей, сообщил представитель Минпромтора Александр Лифинцев на «круглом столе» в Москве. «Это дефицит дохода в домохозяйствах до величины прожиточного минимум с учетом расхода на питание, различных социальных выплат», — уточнил он. По словам Лифинцева, в России около 20 млн малоимущих, но не все смогут претендовать на дополнительные выплаты, так как «не все пройдут фильтры».

Минпромторг планирует создать электронный продовольственный сертификат. С его помощью отдельные категории граждан получат деньги на приобретение только продуктов питания и только отечественного производства. Алкогольные и табачные изделия покупать на этот сертификат будет нельзя. Обналичить средства также будет нельзя. По сертификату можно будет купить только товары с небольшим сроком годности, например, мясная, молочная, рыбная продукция, овощи и фрукты, яйца, зелень. Покупки можно будет сделать в любом магазине, при условии, что он подключена к единой системе и оказывает услуги эквайринга.