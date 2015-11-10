Вологда, 10 ноября, 2015, 11:28 — ИА Регнум. Более 5000 должников, не выплачивавших штрафы, привлекли за 10 месяцев этого года к административной ответственности судебные приставы. Общая сумма, которую задолжали проштрафившиеся вологжане, составила 21 миллион рублей. За аналогичный период 2014 года среди неплательщиков насчитывалось 4800 жителей региона, которые задолжали по различным видам штрафов (в налоговую службу, Пенсионный фонд, ГИБДД и так далее) порядка 15 миллионов. За нарушение сроков по уплате штрафов 285 жителей региона были направлены на обязательные работы, тогда как в прошлом году к такой «трудотерапии» привлекалось всего 177 вологжан.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР Надо Федя. Надо!

«В основном в качестве обязательных работ проштрафившимся неплательщикам предлагают стать разнорабочими или взяться за метлу и сделать наши населенные пункты чуточку чище. Трудиться им приходится в довольно щадящем режиме — не более четырех часов в день. Соглашение о таком сотрудничестве заключается между УФССП и администрацией Вологды. Городские власти предоставляют нам перечень предприятий, на которые мы выдаем гражданам направления для участия в обязательных работах. Как правило, такие направления даются в муниципальном предприятии «Вологдазеленстрой», где всегда нужны рабочие руки для уборки территорий, высадки цветов, благоустройства газонов и клумб», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM помощник руководителя регионального УФССП Светлана Лытаева.

Нередко вологжане пытаются избежать отработки. Они не выходят на работу, скрываются и уезжают из региона. За это нарушителям грозит до 300 тысяч рублей штрафа или до 15 суток административного ареста. Однако в судах им обычно назначается более легкое наказание.

В частности, в 2015 году судебные приставы зафиксировали на Вологодчине 44 таких случая (что на 6 больше, чем в прошлом году). В итоге в большинстве случаев судьи назначали нарушителям арест на 3−4 суток.