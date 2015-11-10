Ярославль, 10 ноября, 2015, 11:27 — ИА Регнум. Для участия в публичных слушаниях по проекту бюджета Ярославля на 2016 год зарегистрировались 290 ярославцев. В основном это были сотрудники мэрии города, муниципальных предприятий и учреждений. Некоторые дисциплинированные женщины пришли даже с детьми. Никто из заметных гражданских активистов не появился. Напомним, слушания по отмене прямых выборов мэра Ярославля закончились судебными разбирательствами. Активисты обвинили чиновников в подтасовке результатов голосования и в том, что на слушания «согнали» сотрудников мэрии. Не менее бурно проходили обсуждения изменений в генеральный план Ярославля, затянувшиеся на пять часов. А вот общественное «обсуждение» бюджета прошло всего за час. Ни одного выступающего «из народа» не было. Не было задано ни одного вопроса. «За» бюджет 2016 года, в котором сокращаются расходы на большинство социальных статей, проголосовали почти единогласно, при двух воздержавшихся. Голос «против» подал лишь мальчик лет семи. Фактически публичные слушания превратились в расширенную планерку мэрии Ярославля. С благодарности «сотрудникам мэрии и структурных подразделений» начал свою речь и.о. мэра Алексей Малютин. Им и рассказал, как придется жить в 2016 году:

ИА REGNUM Смиренные слушания по бюджету Ярославля

— Да, мы не закладываем деньги на капитальный ремонт учреждений, будь то физкультуры или культуры. И здесь предстоит большая работа директоров этих учреждений, чтобы поддерживать в хорошем состоянии имущество. Мы вам будем помогать, но только морально. Манны небесной ждать не приходится. Вас ждет большая работа с родителями, если это школьные, дошкольные, спортивные учреждения. Здесь надо быть на прямом диалоге.

Очевидно, имеется в виду, что именно родителям и придется оплачивать ремонты детских садов, спортивных и общеобразовательных школ. Возразить Алексею Малютину желающих не нашлось. Видимо, проблемы школ и детских садов меньше задевают ярославцев, чем политические права или охрана памятников культуры.