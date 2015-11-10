Москва, 10 ноября, 2015, 11:10 — ИА Регнум. Похоже, чистка банковской системы в РФ набирает обороты. Сегодня, 10 ноября, ЦБ отобрал лицензии у четырех московских банков и одной небанковской кредитной организации. 2 ноября лицензий лишились еще четыре банка.

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Центробанк РФ впервые лишил лицензии сразу 4 банка

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитический обозреватель MFX Broker Роберт Новак, зачистка банковской системы в России — процесс вполне естественный, так как ЦБ необходимо увеличивать эффективность работы сектора и сузить возможные схемы для теневого вывода капиталов из страны. «Данные по оттоку капитала в первые три квартала ясно показывают, что в целом регулятор с этой задачей справляется. В частности, общий отток капитала из России в январе — сентябре текущего года составил всего 45 млрд долларов, по сравнению с более чем 85 млрд в прошлом году это выглядит впечатляюще. Более того, впервые с 2010 года неожиданно для многих был зафиксирован чистый приток капитала — в 3-м квартале он составил 5 млрд долларов», — отметил эксперт.

В этой связи он ожидает, что как минимум в ближайшие 2 года подобная практика ЦБ по отзыву лицензий будет продолжена.

По данным ЦБ РФ, с 1 января по 1 октября 2015 года количество кредитных организаций в РФ сократилось с 834 до 767, из них собственно банковскую лицензию имеют 714, остальные 53 — это небанковские кредитные организации.

По словам аналитика EXNESS Сергея Кочергина, отзывы лицензий регулятором уже никого не удивляют. «В настоящее время российская экономика проходит низшую точку роста («дно», по словам министра экономического развития Алексея Улюкаева и главы Минфина Антона Силуанова). В связи с этим происходит естественная трансформация неэффективных отраслей российской экономики или в данном случае уход с рынка слабых организаций (банков в том числе)», — заявил он корреспонденту ИА REGNUM.

Кочергин полагает, что для РФ достаточно иметь 200 банков (а не в пределах 700, как сейчас). «К такому выводу можно прийти, проанализировав концентрацию активов по российскому банковскому сектору. Если брать несколько устаревшие данные — на 1 сентября 2015 года, так как более свежей информации на сайте ЦБ РФ нет, то мы увидим, что банки, занимающие 21−50 позиции по величине активов, имеют достаточность капитала 9% (а не 10%, как это требует норматив H1.0). Эти крупные кредитные учреждения (как в свое время «Мастербанк») находятся в группе риска. Плюс не забываем про Базель3, и станет понятно, что ЦБ РФ как будто специально отбирает лицензии у банков. Но это не так. Российский регулятор хочет сделать банковскую систему РФ, которая должна по-хорошему обслуживать реальный сектор экономики РФ (а не только экспортёров, чьи налоги формируют доходную часть бюджета РФ на 50%, но не на 100%), более устойчивой», — добавил он.

Управляющий партнер АО «2К», кандидат экономических наук Тамара Касьянова согласна с мнением, что чистка банковской системы продолжится. Она обратила внимание, что сейчас банковский сектор находится в кризисе. Стремительными темпами растет объем просроченной задолженности: на 1 октября 2015 года он составлял 8,3% от всего кредитного портфеля банков, это выше, чем в кризис 2008 года. Очень плохая ситуация с долларовой ипотекой, серьезные проблемы с возвратом потребительских кредитов. Растет объем списаний — за год он увеличился почти на 50%.

«Мы видим, что надежность и безопасность банковской системы падает. И, учитывая, что в России экономическая ситуация пока не улучшается, эта тенденция, видимо, сохранится. То есть показатели надежности банков будут ухудшаться. Центробанк тем временем свои требования к банкам не снижает. В этих условиях многие кредитные организации оказываются не в силах соответствовать требованиям регулятора. Поэтому можно ожидать, что по меньшей мере в ближайшие полгода чистка банковской системы продолжится», — пояснила экономист.

По ее словам, дальнейшее развитие банковского сектора будет зависеть от макроэкономической ситуации в РФ. «Стагнация экономики или небольшой рост будут способны остановить и волну отзыва банковских лицензий. Дальнейшая рецессия продолжит «выкашивать» банки», — прогнозирует Касьянова.

Напомним, что с начала ноября ЦБ РФ отозвал лицензии у московских кредитных организаций — «Бенифит-банк» и «Джаст Банк», Богородского муниципального банка из подмосковного Ногинска, астраханского «Агроинкомбанка», а также у московских банков «Русский Славянский банк», «Региональный банк развития», «Региональный Банк Сбережений», «Межрегионбанк» и небанковской кредитной организации «Тор Кредит».