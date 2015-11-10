Москва, 10 ноября, 2015, 11:01 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») отметил возникновение опасного феномена, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. «Мы присутствуем при очень важном и, на мой взгляд, очень опасном феномене: русофобия из настроения превращается в политику», — заявил Пушков.

Польский плакат. 1919-1920. Образ Русского солдата

Российская антитеррористическая операция в Сирии вызвала очередной приступ ненависти к России в известных кругах, вот Charlie Hebdo и атакует, говорит он. «И нам, конечно же, по официальным каналам сообщают, что это выражение свободы слова. Но на самом деле это не свобода слова, это свобода русофобии», — полагает депутат.

По его словам, «из набора пропагандистских штампов и эмоциональных выпадов, а также отдельных провокаций типа сравнения нынешней России с Третьим рейхом русофобия превращается в системную идеологическую основу современной политики ряда стран западного альянса». «В самом неприкрытом виде она уже превратилась в государственную политику Прибалтийских государств, а теперь и Украины», — сказал парламентарий.

«Враждебные действия по отношению к России в столицах этих стран уже рассматриваются как самоцель независимо от того, наносит ли такая политика ущерб самим этим странам», — отметил он.

У такой политики много проявлений, утверждает Пушков. «Бесконечная демонизация президента России в западных СМИ — это политика русофобии. На русофобии выстроена вся мифология российской угрозы, это та основа, на которой наиболее антироссийские силы в США и других странах НАТО пытаются сплотить западный альянс. Она служит одной из идейных основ нынешней разросшейся военной активности НАТО и планов по его дальнейшему расширению», — перечислил депутат.

Поэтому, утверждает парламентарий, нельзя не обращать внимания «на морально преступные карикатуры журнала Charlie Hebdo». «Именно поэтому нельзя оставлять без ответа все более настойчивые попытки на русофобской основе исказить и извратить новую и новейшую историю, а в последнее время мы с вами видим постоянные попытки это сделать. И основаны они именно на отрицании роли России в важнейших исторических событиях и, прежде всего, в победе над гитлеровской Германией. Именно поэтому нельзя быть терпимыми и к проявлению русофобии в нашей собственной стране, которая, увы, имеет место», — говорит он.

«Русофобия внешняя репродуцируется некоторыми в самой России. Не случайно регулярно вспыхивают громкие скандалы, когда публичные фигуры — писатели, журналисты, комментаторы — выплескивают на нас свою ненависть к собственной стране, к русскому миру, к нашей истории, к тому, что дорого и свято для подавляющего большинства граждан России», — отметил депутат.

В силу всего этого, на взгляд главы комитета Госдумы, «нельзя рассматривать карикатуры Charlie Hebdo или выпады против нашего народа, который, видите ли, не устраивает его критиков, как отдельные, не связанные между собой эпизоды». «На деле это лишь часть более общей картины, более общей политики и той кампании, которая проводится с целью поставить под сомнение наше видение мира, наши национальные интересы и в конечном счете поставить под сомнение само наше существование как независимой и суверенной страны», — утверждает он.

«И по моему глубокому убеждению, наша задача — противостоять и таким настроениям, и такой политике, чтобы этого не допустить», — заключил Пушков.