Красноярск, 10 ноября, 2015, 11:00 — ИА Регнум. Надежда Маршалкина уволена с должности заместителя министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

krskstate.ru Фрагмент распоряжения об увольнении Надежды Маршалкиной с должности заместителя министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края

Распоряжение об освобождении Надежды Маршалкиной от должности подписал председатель краевого правительства Виктор Томенко. Уточняется, что данное решение принято в связи с утратой доверия, в соответствии с федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Распоряжение вступило в силу 9 ноября.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, теперь уже бывшему заместителю министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежде Маршалкиной предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, чиновница в 2013 году, возглавляя КГКУ «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья», за организацию заключения, подписания госконтрактов между дирекцией и юридическим лицом получила от своего приятеля — одного из учредителей юрлица — крупную взятку (автомобиль Mercedes-Benz ML 350 2013 года выпуска стоимостью более 3 млн рублей, а также 14 миллионов рублей). В конце октября текущего года замминистра арестовали на два месяца.

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Напомним также, Надежда Маршалкина стала заместителем министра в мае 2015 года. В сведениях о ее доходах, расходах и имуществе за 2014 год, помимо земельных участков и нескольких квартир, значится легковой автомобиль Mercedes-Benz ML 350 4 Matic.