Осло, 10 ноября, 2015, 10:51 — ИА Регнум. В 1984 году в Америке был показан боевик «Красный рассвет» о вторжении советских войск на территорию США. В 2012 году вышел ремейк этой картины (в России выходил под названием «Неуловимые»), где вторжение организовала уже Северная Корея…

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Теперь же не так давно внимание общественности привлек показ сериала «Оккупированные» на норвежском канале TV2. По сообщению норвежского издания NRK, первый эпизод «Оккупированных» посмотрело 633 тыс. человек, что составляет около 13% населения Норвегии.

При этом доля смотревших сериал среди телезрителей в возрасте 20−49 лет составила 53,4%.

Сериал, к слову сказать, самый дорогой в истории страны (около $10 млн), повествует о том, как Россия по поручению ЕС и согласованию с его руководством захватывает Норвегию с целью взять под контроль месторождения нефти. Россия представляется как агрессивная недемократическая страна с высокоэффективно работающими спецслужбами.

Изначально «Оккупированных» должен был снимать государственный телеканал Норвегии NRK, однако позже он отказался от сериала. Естественно, потянуть такой блокбастер в одиночку негосударственный норвежский канал TV2 не смог — к производству «Оккупированных» подключилась шведская компания Yellow Bird.

Хоть создатели сериала и говорят об отсутствии намека на нынешнюю ситуацию в мире, ссылаясь на 2008 год (хотя, как мы помним, тогда произошёл российско-грузинский конфликт), когда норвежский писатель Несбё работал над сценарием, занимателен тот факт, что продукт кинематографа показывают именно в тот момент, когда уровень недоверия и скепсиса со стороны европейской общественности к России достигает максимальных точек. Кстати, в окончательный вариант вошли лишь отдельные идеи писателя, а авторами финальной версии стали сценарист Карианна Лунд и режиссер Эрик Шёлдбьерг.

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Все статьи автора: Анастасия Рудова