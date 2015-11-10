Москва, 10 ноября, 2015, 10:43 — ИА Регнум. Ассоциация туроператоров России направила заместителю председателя правительства РФ Аркадию Дворковичу письмо, в котором изложены предложения по поддержке туристического бизнеса в связи с ситуацией, сложившейся на туристическом рынке России из-за ситуации вокруг Египта, сообщили в пресс-службе АТОР.

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Ранее Дворкович заявил, что в ближайшее время будут обсуждаться возможности поддержки туристического бизнеса, а также поддержки туристов, которые не выехали в Египет. Вице-премьер сообщил, что предложения и расчеты по поддержке туристической отрасли будут представлены на этой неделе.

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Стоит отметить, что в 2011 году МИД РФ рекомендовал жителям России не ездить в Египет, в связи с революционной ситуацией в этой стране. Тогда полеты были приостановлены на два месяца, и потери турбизнеса составили 200 млн долларов. В августе 2013 года из-за политической нестабильности в Египте Ростуризм также ограничения на въезд российских туристов в эту страну. Оба раза потери туристической отрасли были весьма существенными, хотя и не фатальными.

По данным Аналитической службы АТОР, с начала 2015 года на египетских курортах ежемесячно отдыхали от 100 до 250 тыс. российских туристов при средней стоимости путевки $600 на человек. По данным туроператоров, до Нового года уже продано примерно 150 тыс. путевок. Таким образом, если авиасообщение с Египтом не будет восстановлено до Нового года, потери оборота отрасли могут составить не менее 200 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября президент России Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Египтом до завершения расследования причин катастрофы А-321. Данное решение было принято по рекомендации директора ФСБ.

Напомним, крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября. Лайнер Airbus A-321, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение через 23 минуты после вылета. На борту самолёта находились 224 человека, никто не выжил.