Владивосток, 10 ноября, 2015, 10:17 — ИА Регнум. Второй региональный сосудистый центр предложено открыть в Приморском крае. Необходимость создания медицинского учреждения на юге региона в городе Находке озвучила главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Приморья Елена Хлудеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

АПК Сосудистые центры — новый этап в развитии здравоохранения Приморья

В ходе ежемесячного совещания под руководством вице-губернатора Приморского края по вопросам здравоохранения Павла Серебрякова кардиолог Елена Хлудеева заявила, что на сегодняшний день в Находке коечный фонд сосудистого отделения насчитывает всего 30 коек. Для жителей города это количество приемлемо, однако для пациентов с соседних территорий коек зачастую не хватает, поэтому важно проработать этот вопрос.

Тем не менее, по словам главного внештатного кардиолога, сегодня доступность медицинской помощи больным, страдающим сосудистыми заболеваниями, в частности пострадавшим от инфаркта миокарда, значительно выросла. За девять месяцев 2015 года семь первичных сосудистых отделений и один региональный центр приняли 950 пациентов, в то время как за 2014 год эта цифра находилась на отметке в 630 человек.

Елена Хлудеева также не оставила без внимания работу коллег из районов Приморья, которые занимаются переводом пациентов на более высокий уровень оказания специализированной медицинской помощи.

«В 2013 году переводов из краевых ПСО в региональный сосудистый центр не было, а вот в прошлом переведено 103 пациента, в 2015 году насчитывается уже 516 больных, поступивших с территорий. Хорошо организована работа по переводу пациентов в Артеме, Спасске-Дальнем, Уссурийске и Арсеньеве. Находка пока не в лидерах, здесь еще предстоит налаживать полноценное взаимодействие с РСЦ с учетом отдаленности района», — уточнила Хлудеева.

Как неоднократно заявлял губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, сосудистые центры — новый этап в развитии здравоохранения региона.

«В Приморье создана трехуровневая система оказания медицинской помощи — первичная, специализированная и высокотехнологичная. И наша задача — обеспечить качество и доступность всех видов медицинской помощи для жителей края», — уверен Владимир Миклушевский.

Так, на текущий момент в регионе открыты семь первичный сосудистых отделений и один региональный центр. В 2013 году были открыты ПСО на базе городских больниц Уссурийска, Находки, Арсеньева и Спасска-Дальнего. В 2014 году отделения запустили в Дальнереченске и Дальнегорске. В июле 2015 года ПСО открылось в Артеме.

Дорогостоящее лечение, все анализы и консультации специалистов для пациентов этих центров бесплатны. Для этого были предусмотрены соответствующие тарифы в системе обязательного медицинского страхования, которые покрывают расходы на проведение компьютерной томографии, УЗИ и даже введение дорогостоящих тромболитиков.

Сегодня на территории Приморья зафиксировано снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению главврача Владивостокской клинической больницы № 1 Сергея Лебедева, под чьим руководством также работает одно из семи ПСО, добиться таких результатов удалось при помощи современного оборудования, которое было приобретено за счет средств краевого бюджета.