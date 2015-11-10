Махачкала, 10 ноября, 2015, 09:16 — ИА Регнум. Глава Дагестана объявил наступающий 2016 год Годом гор. Указ об этом был подписан Рамазаном Абдулатиповым 6 ноября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы и информации администрации главы и правительства РД.

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Цель проведения Года гор — обратить внимание на проблемы горных территорий республики, создать основу для обеспечения их устойчивого развития. Кроме того, объявлением Года гор власти региона рассчитывают дать толчок к сохранению и развитию традиций и обычаев горцев.

Для обеспечения выполнения указа главы региона в 10-дневный срок должен быть создан организационный комитет с утверждением его состава. В течение двух недель должен быть разработан план проведения Года гор. К разработке плана должна быть привлечена ассоциация муниципальных образований «Горные территории Дагестана».

Все мероприятия, намеченные планом, будут выполняться совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов республики и освещаться в средствах массовой информации.

Напомним, текущий 2015 год был объявлен в Дагестане Годом садоводства. Подписав указ об этом, глава республики призвал дагестанцев еще осенью прошлого года, не откладывая, приступить к закладке и реконструкции садов и виноградников, а весной 2016 года продолжить начатые работы, чтобы возродиться садоводство в регионе.

2013 год проходил в Дагестане под знаком Года Гамзатова. Такое решение Рамазан Абдулатипов принял в честь празднования 90-летия со дня рождения известного поэта Расула Гамзатова.