Владивосток, 10 ноября, 2015, 09:11 — ИА Регнум. В Приморском крае продолжается уборочная кампания, а также подготовка полей к весенним посевам. Уже на сегодняшний день можно сказать, что показатели урожайности кукурузы и риса выше прошлогодних, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

АПК

Как сообщало ИА REGNUM, часть урожая аграриев Приморья в этом году пострадала из-за паводковой ситуации. Тогда вице-губернатор по вопросам сельского хозяйства Сергей Сидоренко заявил о необходимости борьбы за каждый килограмм спасенного урожая. В частности, предприятиям в оперативном режиме посоветовали убрать и отправить на хранение все то, что не уничтожил тайфун.

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По информации департамента сельского хозяйства и продовольствия, урожайность кукурузы на текущий момент составляет 58 центнеров с гектара, что на 10 центнеров с гектара больше показателя 2014 года. Всего убрано 10,3 тысячи гектаров, еще почти 60 тысяч тонн зерна намолочено.

Урожайность риса также находится в 2015 году на высоте: 31 центнер с гектара вместе 29 центнеров с гектара. В общей сложности убрано порядка 18,5 тысяч гектаров, намолочено — 53,6 тысяч тонн.

Стабильные показатели наблюдаются в ходе уборки сои: 13 центнеров с гектара два последних года. Убрано — 184,5 тысяч гектаров, намолочено — 240,5 тысяч тонн.

Всего приморским аграриям предстоит убрать 205 тысяч гектаров сои. Таким образом, как заявил Сергей Сидоренко, показатели 2014 года будут достигнуты.

«Мы планируем получить урожай на уровне прошлого года, несмотря на тайфун «Гони», в результате которого часть посевов погибла. Кроме того, техническая модернизация, которая проводится в отрасли в последние годы, позволила существенно обновить комбайновый парк и, конечно, повысить качество уборки», — подчеркнул вице-губернатор.

Как уточнил заместитель главы региона, на данный момент в Приморье вспахано свыше 175 тысяч гектаров полей, то есть 97% от общего плана. Данный показатель уже на 35 тысяч гектаров выше уровня 2014 года.

Таких высоких показателей Приморский край смог достичь благодаря слаженной работе всех тружеников сельского хозяйства, а также при помощи внедрения новой техники и улучшенных сортов зерновых.

«И это не просто слова, это реальная поддержка. В 2015 году крестьянам на субсидирование приобретения техники, завоза племенного скота и других программ выделено более 1,2 миллиарда рублей, что на 180 миллионов больше, чем в прошлом году. Государство свои обязательства перед аграриями выполняет. Соответственно, мы ждем и отдачи. А значит те планы, которые представлены тружениками сельского хозяйства и оформлены в виде соглашений, должны выполняться», — подытожил Сергей Сидоренко.