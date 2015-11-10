Москва, 10 ноября, 2015, 09:08 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») выявил противоречия в словах министра обороны США о том, что власти Соединенных Штатов не стремятся сделать из России государство-врага.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Триллер (фрагмент)

«Минобороны США Картер заявил: США не ищут путей сделать из России врага. Видимо, санкции, угрозы и попытки изоляции — это дружеская политика», — отметил Пушков в своем официальном микроблоге в Twitter.

ИА REGNUM напоминает, в воскресенье, 8 ноября, глава Минобороны США Эштон Картер во время своего выступления на военном форуме в Калифорнии заявил, что власти Соединенных Штатов не хотят делать из России врага, однако они предпринимают все меры военного характера с целью защиты европейских союзников от якобы угрозы России.

Также Картер добавил, что, по его мнению, вероятно, российский президент Владимир Путин «намерен повернуть время вспять в России», но сделать это в Европе ему не удастся. «Мы будем защищать наших союзников, мы будем защищать международный порядок, основанный на определенных правилах, и мы будем защищать наше светлое будущее», — подчеркнул глава Пентагона.

Кроме того, на форуме в Калифорнии Эштон Картер заявил, что НАТО до сих пор «остаётся основой международной безопасности», потому что именно так можно сдержать Россию и поддерживать союзников США.