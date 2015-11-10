Омск, 10 ноября, 2015, 08:36 — ИА Регнум. Главное в Омской области 9 ноября в нашем специальном обзоре.

mec.omskportal.ru. Коллаж ИА REGNUM Заместители министра экономики Омской области

В Омске расследуют покушение на федерального судью

В Омске продолжается расследование уголовного дела по факту нападения на федерального судью, сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР.

Напомним, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Неизвестный злоумышленник ранил ножом судью федерального суда Омска. Как уточнили в ведомстве, судье сделали операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следователи осмотрели место происшествия: обнаружены и изъяты следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства, по которым в ближайшее время проведут необходимые экспертные исследования.

Добавим, органы следствия отрабатывают несколько версий совершенного преступления, в том числе в связи с профессиональной деятельностью судьи, из личных неприязненных отношений и другие. Проводятся допросы свидетелей и иные следственные действия. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пострадавший судья вел резонансное дело бизнесмена Виктора Берга. Предприниматель, обвинявшийся в невыплате зарплаты, незаконном получении кредита, растрате, преднамеренном банкротстве, злоупотреблении полномочиями и так далее, был убит в октябре текущего года.

Четыре заместителя министра

Министр экономики Омской области Оксана Фадина назначила четырех заместителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном Минэкономики.

Первым заместителем министра стал Расим Галямов. Ранее он в качестве заместителя министра курировал управление инвестиционной политики, департамент развития потребительского рынка и отдел промышленности. В настоящее время в его компетенции остались вопросы, касающиеся организации господдержки инвестиционной деятельности, регулирования торговой деятельности, развития экономики региона в сфере промышленности и так далее.

В министерстве уточнили, что за заместителем Анной Негодуйко остались управление бюджетной и налоговой политики и управление мониторинга социально-экономического развития.

Елена Русинова продолжила на посту заместителя министра экономики курировать управление регулирования бюджетной сферы и управление по регулированию контрактной системы и государственных закупок.

Заместителем министра стал Денис Кушнер, ранее возглавлявший управление поддержки предпринимательства Минэкономики. Он будет курировать решение вопросов, связанных с региональной государственной политикой в сфере малого и среднего бизнеса, а также с государственной политикой области в сфере международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей региона.

Новые заместители министра экономики Омской области Расим Галямов, Денис Кушнер, Елена Русинова вступят в должность с 10 ноября, Анна Негодуйко — с 17 ноября.

Справка ИА REGNUM :

Расим Галямов родился 19 мая 1985 года в г. Карасук Новосибирской области. В областном Минэкономики работает с 2008 года. За это время возглавлял управление бюджетной и налоговой политики, управление инвестиций. С 2014 года являлся заместителем министра экономики Омской области.

Анна Негодуйко родилась 14 ноября 1979 года в г. Караганда Казахской ССР. С 2002 года работает в министерстве экономики Омской области. Была начальником отдела, возглавляла управление бюджетной и налоговой политики. С 2014 года является заместителем министра экономики.

Елена Русинова родилась 24 апреля 1966 года в Омске. С 1994 года работала в экономическом комитете администрации Омской области, министерстве экономики на должностях начальника отдела, начальника управления и заместителя министра экономики. В 2014—2015 гг. была заместителем министра финансов. С июля 2015 года вновь вернулась в министерство экономики в качестве заместителя министра.

Денис Кушнер родился 12 марта 1981 года в Павлоградке Омской области. С 2003 года работал в министерстве экономики на должностях советника, начальника отдела, начальника управления.

Полмиллиона пенсионеров

В Омской области численность пенсионеров на 1 октября текущего года составляла 579,9 тыс. человек, увеличившись с начала года на 1%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате со ссылкой на информацию областного отделения ПФР.

Получателями страховой пенсии по старости являлись 83,6% из общего числа пенсионеров. Около трети из числа всех пенсионеров (32,4%) продолжили свою трудовую деятельность. Средний размер назначенных пенсий составлял 11 386,5 руб. Реальный размер назначенных пенсий по сравнению с 1 октября 2014 года снизился на 2,6%, отметили в Омскстате.

Случаи гриппа не зарегистрированы

В Омской области зарегистрирован низкий уровень заболеваемости ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора, за 45 неделю текущего года заболело 5 657 человек, в том числе 4 209 детей до 14 лет.

По данным ведомства, показатель заболеваемости ОРВИ по области ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 35%. Случаи гриппа не зарегистрированы.

В целом по региону привито против гриппа более 594 тысяч человек, в том числе в рамках национального календаря профилактических прививок привито 575 тысяч человек. Из них 215 тысяч детей и 360 тысяч взрослых (100% от запланированного количества). За счет прочих источников финансирования (работодателей и личных средств граждан) привито более 19 тысяч человек. Иммунизацией против гриппа охвачено 30% населения области.

Студент задержан

В Омске задержан студент колледжа, бросивший с 13 этажа бутылку на голову прохожей, сообщили ИА REGNUM в областном УМВД.

5 ноября в полицию поступило сообщение о том, что возле дома по проспекту Комарова на голову 33-летней жительнице Кировского округа упала бутылка из-под шампанского. Женщина получила тяжелые травмы головы, в медучреждении ей сделали операцию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Полицейские обследовали место происшествия, изъяли бутылку, на которой обнаружили следы пальцев рук. В базе данных полученные результаты исследования не значились. Это обстоятельство позволило оперативникам предположить, что к происшествию могут быть причастны несовершеннолетние.

Вскоре стражи порядка установили место, откуда была выброшена бутылка, а также, опросив несколько десятков продавцов близлежащих магазинов, составили ориентировки с приметами возможных подозреваемых. Листовки с изображениями молодых людей полицейские раздали жителям микрорайона и расклеили на подъезды.

В итоге злоумышленник был найден. Им оказался 17-летний студент колледжа, проживающий в Советском округе. В день происшествия он вместе с девушкой распивал спиртное на пролете 13 этажа. По словам несовершеннолетнего, пустую бутылку он бросил не глядя, не задумываясь о возможных последствиях своих действий, уточнили в ведомстве.

Студента допросили в качестве подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.