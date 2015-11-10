Москва, 10 ноября, 2015, 08:30 — ИА Регнум. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в ближайшее время намерена предоставить в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций отчет об антидопинговой деятельности организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Соревнования по легкой атлетике

«ВФЛА в самое ближайшее время представит в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций документ, который включит в себя программу антидопинговой деятельности ВФЛА, конкретные шаги по ее реализации (в том числе уже предпринятые), а также свою реакцию на выводы и заключения независимой комиссии ВАДА, — говорится в заявлении на официальном сайте организации. — Мы готовы к серьезному стратегическому партнерству с IAAF (Международная федерация легкой атлетики), в том числе на пути по преодолению имеющихся в российской и мировой легкой атлетике проблем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Всемирного независимого антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд 9 ноября рекомендовал не допускать легкоатлетов РФ до участия в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как заявил Паунд на пресс-конференции в Женеве, WADA рекомендует Международной федерации легкой атлетики отстранить российских спортсменов от соревнований, пока проблема допинга не будет решена.

«Мы надеемся, что россияне будут работать в новых условиях, а иначе российских легкоатлетов не будет в Рио, — сказал глава WADA. — Надеюсь, что ВФЛА понимает, что наступило время перемен, и они их сделают».