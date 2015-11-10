Москва, 10 ноября, 2015, 07:54 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании 9 ноября с вице-премьерами обсуждал возможность запрета на полеты российских самолетов в другие, кроме Египта, потенциально опасные страны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в госструктурах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

По данным издания, введенный запрет на полеты в Египет может продлиться не месяц-другой, а годы. Кроме того, аналогичные запреты будут в будущем вводиться и в «отношении других стран».

По итогам совещания вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство анализирует «ситуацию с безопасностью полетов во всем мире», однако «пока никаких рекомендаций» по другим авианаправлениям от российских спецслужб не было.

Зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) считает, что такая мера «абсолютно оправданна». «Учитывая активные действия Российской Федерации на Ближнем Востоке, этого стоило ожидать», — заявил он.

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что «Исламское государство» и вообще терроризм очень серьезно распространили свое влияние и надо быть готовыми к тому, что «Россия может стать прицельным государством». Прекращения авиасообщения с другими странами он не исключил.