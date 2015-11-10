Екатеринбург, 10 ноября, 2015, 07:50 — ИА Регнум. В 2015 году в Свердловскую область поступило рекордное количество заявлений на переселение в регион от соотечественников, проживающих за рубежом. В частности, согласно целевым показателем программы содействия добровольному переселению соотечественников в 2015 году предусматривался переезд в Свердловскую область для 650 её участников и 650 членов их семей, тогда как число заинтересованных стать жителями Свердловской области уже превысило 6 тысяч человек. Общероссийский показатель также стал рекордно высоким — 735 тысяч человек подали заявления на возвращение в страну.

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Цифры были озвучены на площадке информационного пресс-центра ТАСС-Урал в рамках пресс-конференции на тему участия представителей Свердловской области в работе Пятого Всемирного конгресса соотечественников в Москве 5−6 ноября 2015 года. С журналистами встретились министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Отметим, в этом году оператором конгресса, в работе которого приняло участие все высшее руководство законодательной и исполнительной власти Российской Федерации во главе с Президентом страны Владимиром Путиным, а также около 400 представителей российских общин из 97 стран, стала именно Уральская торгово-промышленная палата.

«Конгресс стал настоящим откровением. Люди разных поколений, возрастов, статусов, эмигранты нескольких волн говорили, несмотря на непростые судьбы, о своей любви к России и необходимости консолидации, безусловно вкладывая в понятие «Русский мир» не этническую принадлежность, а многонациональное социокультурное, духовное объединение людей, чья жизнь корнями уходит в российскую историю», — поделился впечатлениями глава УТПП Андрей Беседин.

Как рассказал Андрей Соболев, Свердловская область активно включилась в работу с соотечественниками несколько лет назад, а в 2013 году эта деятельность получила дополнительный импульс — была разработана и принята государственная программа содействия добровольному переселению этой категории граждан на Средний Урал. В конце 2014 года в Свердловской области также заработала региональная комплексная программа по работе с соотечественниками за рубежом, не планирующими переезда в Россию.

«В рамках госпрограммы содействия добровольному переселению соотечественников в период до 2020 года был запланирован переезд на территорию Свердловской области 17 тысяч 300 человек. В этом году для Департамента по труду и занятости Свердловской области, который непосредственно реализует программу на Среднему Урале, по целевым показателем программы был установлен индикатор в содействии переселению 650 соотечественникам и 650 членам их семей, тогда как на сегодняшний день уже подано свыше 3 тысяч заявлений на участие в программе (это 6 тысяч человек вместе с членами семей). Летом, накануне государственного праздника — Дня России, губернатор Евгений Куйвашев лично вручил российские паспорта восемнадцати переселенцам», — сказал министр.

В целом, в 2015 году при поддержке областного правительства с участием соотечественников состоялись уникальные гуманитарные акции для людей с ограниченными возможностями, прошли мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы, были организованы гастроли творческих коллективов за рубежом, стажировки для учителей русского языка, преподающих за рубежом, проведены подписка на региональные печатные средства массовой информации для зарубежных объединений соотечественников, проведены презентационные мероприятия.

«Российские соотечественники — это исключительно важный ресурс для нашего региона, позволяющий развивать экономические и гуманитарные контакты, поддерживать положительный международный имидж Свердловской области, расширять связи за счёт привлечения потенциала авторитетной российской диаспоры», — подчеркнул Андрей Соболев.

Он также отметил, что, по данным Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской области, многие из пребывающих имеют высшее, неоконченное высшее профессиональное образование, что существенно упрощает их адаптацию на Урале. Основные страны, из которых переезжают и планируют переехать соотечественники — Украина, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Молдавия. При этом существенная доля переселенцев в текущем году приходится на Украину.