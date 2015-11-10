Москва, 10 ноября, 2015, 07:29 — ИА Регнум. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью газете «Комсомольская правда» заявила, что США сами закрыли каналы для решения вопросов с Россией, а их накопилось «огромное количество».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По ее словам, США стали заложниками собственной придуманной модели: с одной стороны, псевдоизоляция России, с другой стороны — замороженное в одностороннем порядке сотрудничество по всем направлениям. Захарова добавила, что изоляция, которую хотели реализовать США, очевидно не удалась.

Остался, по сути, только один канал — взаимодействие с МИД, считает Захарова. «Теперь вопросов, требующих решения, огромное количество, а каналов, по которым они решались раньше, нет», — подчеркнула она. «Вот и звонят в МИД по всем вопросам. Мне кажется, что уже происходит понимание с их стороны тупиковости выбранной стратегии. Ну невозможно заявлять об изоляции страны, которую сам же признаешь крупнейшим игроком по целому ряду международных вопросов», — отметила представитель МИД РФ.

Судя по количеству предложений по общению на министерском уровне, которые сейчас получает МИД РФ от американской стороны, в большей степени чего-то добивается от Москвы Вашингтон, добавила Захарова. «Да и слово «Россия» из уст американских официальных лиц мы слышим ежедневно», — обратила она внимание.