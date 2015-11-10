Пхеньян, 10 ноября, 2015, 07:29 — ИА Регнум. Российская делегация во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ Николаем Богдановским прибыла в КНДР 9 ноября, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Плакат «Вышвырнуть американцев и объединить Родину». КНДР

«Делегация во главе с первым замначальника Генерального штаба ВС РФ прибыла 9 ноября в Пхеньян», — передает агентство.

Уточняется, что программа визита и его основная цель пока не известны.