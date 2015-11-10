Петропавловск-Камчатский, 10 ноября, 2015, 06:59 — ИА Регнум. Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона рассмотрит возможность финансовой поддержки стратегически важных проектов на Камчатке. Об этом по итогам инвестиционной сессии Фонда в столице региона, заявил генеральный директор организации Алексей Чекунков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сейчас на Камчатке одна из главных проблем для инвесторов — это транспортная составляющая. Многие интересующие бизнес объекты находятся на значительных расстояниях от крупных населенных пунктов, что только увеличивает расходы. Например, месторождения драгоценных металлов. Власти Камчатки пытаются помочь в создании инфраструктуры, но бюджет региона и так дефицитный, что делает такую помощь минимальной.

При этом Алексей Чекунков считает, что как раз снятие инфраструктурных ограничений позволило бы ускорить развитие не только туристической, но и многих других перспективных отраслей края.

Сейчас на Камчатке уже реализуется множество различных инвестиционных проектов. Более того, регион готовится к реализации проекта территории опережающего развития. Уже есть инвесторы, готовые вложить средства в развитие экономики.

«Наиболее перспективные направления для выгодных бизнес-вложений в нашем регионе — это жилищное строительство, энергетический комплекс, объекты транспортной инфраструктуры и туризма», — заявил губернатор края Владимир Илюхин на встрече с Алексеем Чекунковым.

Глава региона отметил, что в помощь инвесторам на Камчатке сейчас начата работа по реконструкции главного аэропорта региона. На первом этапе на это из разных фондов потратят около 4 миллиардов рублей. В итоге должно появиться новое здание, за счет чего увеличится пропускная способность. Это, как надеется губернатор, значительно увеличит туристический поток, соответственно появится необходимость в новых гостиницах и развитии баз отдыха.

Кроме того, в помощь инвесторам запланированы значительные работы и в морском порту Петропавловска-Камчатского. Здесь изменят причалы, увеличив возможности транспортного узла по приемке грузов. Также строится новый морской вокзал.

Однако на Камчатке очень дорогая энергетика, что также отпугивает потенциальных инвесторов. Поэтому власти уделяют большое внимание использованию возобновляемых источников энергии. В 1998 году введена в эксплуатацию Быстринская ГЭС, позднее — каскад Толмачёвских гидроэлектростанций. Успешно реализуются проекты по внедрению ветроэнергетических установок в селе Никольском, в посёлке Усть-Камчатск. Но, по мнению Владимира Илюхина, работы в плане развития гидроэнергетики надо продолжать.

Также представители фонда встретились с камчатскими предпринимателями, рассказав о целях деятельности ФРДВ, направлениях инвестиций, критериях отбора проектов. Всего в 2015 году предварительную экспертизу в фонде прошли 63 инвестиционных проекта. Предполагается, что к 2017 году объем фонда может составить более 40 миллиардов рублей.