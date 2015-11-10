Москва, 10 ноября, 2015, 05:58 — ИА Регнум. Возможность расширения списка стран, куда российским гражданам будут запрещены полёты, обсуждалась на состоявшемся 9 ноября совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в аппарате правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

Как заявил собеседник издания, введённый после авиакатастрофы на Синайском полуострове запрет на полёты в Египет «продлится не месяц-другой, а годы». Аналогичные запреты, по его словам, в будущем могут быть введены и в «отношении других стран».

Вице-премьер Аркадий Дворкович по итогам совещания заявил, что правительство анализирует «ситуацию с безопасностью полётов во всем мире», отметив, что повышенные риски постоянно имеются в странах, которые вовлечены в разного рода конфликты, и это «никак не связано с последними событиями».

В то же время Дворкович подчеркнул, что «пока никаких рекомендаций по другим направлениям от наших специальных служб не было, поэтому говорить об этом сейчас просто не имеет смысла, неактуально».

Зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой назвал такую возможную меры «абсолютно оправданной». «Учитывая активные действия Российской Федерации на Ближнем Востоке, этого стоило ожидать», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, 6 ноября президент России Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Египтом до завершения расследования причин катастрофы самолёта Airbus А-321 авиакомпании «Когалымавиа» на Синайском полуострове. Соответствующую рекомендацию дал главе государства директор ФСБ России.

Напомним, крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября. Лайнер Airbus A-321, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение через 23 минуты после вылета. На борту самолёта находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.