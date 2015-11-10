Минск, 10 ноября, 2015, 04:03 — ИА Регнум. Белоруссия считается едва ли не единственным союзником России. В постсоветской республике русский язык является одним из двух государственных, отсутствует дискриминация русских по этнической принадлежности. Вместе с тем, как свидетельствуют переписи населения, численность русских в Белоруссии неуклонно сокращается. Есть ли в Белоруссии русофобия, с какими проблемами сталкиваются общественные организации российских соотечественников в Белоруссии и других постсоветских республиках — на эти и другие вопросы в интервью корреспондент ИА REGNUM ответил председатель Совета витебской городской общественной организации «Русский культурный центр «Русь», член Координационного совета руководителей общественных организаций российских соотечественников при посольстве России в Белоруссии Игорь Потапов.

ИА REGNUM Руководитель витебской организации «Русский культурный центр «Русь» Игорь Потапов и постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов

ИА REGNUM: Игорь Николаевич, как долго существует возглавляемая вами организация и чем заняты общественные организации российских соотечественников?

— Более 20 лет, наш «Центр» зарегистрирован в декабре 1994 года.

Общественные организации российских соотечественников в Белоруссии ведут свою работу в рамках Координационного совета, как сказано в положении о Координационном совете, в целях содействия сохранению культурных и исторических традиций, пропаганды культуры народов России и духовно-нравственных ценностей, объединяющих белорусов и россиян. Но из-за отсутствия определенных критериев невозможно дать оценку эффективности этой работы.

Например, силами общественных организаций традиционно проводятся литературно-музыкальные вечера, посвященные юбилейным датам выдающихся деятелей российской истории. Ежегодно отмечается Пушкинский день — День русского языка, проводятся ежегодные конференции российских соотечественников, другие мероприятия. Но нет ответа на вопросы о том, как эти мероприятия повлияли на сохранение духовно-нравственных ценностей, и что происходит с этими ценностями — они разрушаются или крепнут.

ИА REGNUM: С какими проблемами сталкиваются общественные организации российских соотечественников?

— В Белоруссии общественные организации российских соотечественников сталкиваются с типичными для НПО проблемами. Одной из ключевых является проблема консолидации наших организаций.

Отмечу, что в республике на основании видов на жительство проживают более 60 тысяч граждан России — российских соотечественников, но при этом отсутствуют общественные организации, учрежденные гражданами России.

В соответствии с законом Белоруссии об общественных объединениях, иностранные граждане (к ним относятся и граждане РФ) могут являться учредителями только международных общественных объединений. Потребность в общественной организации граждан России проживающих в Белоруссии существует. Дело в том, что над ними, как над иностранцами, домокловым мечом висит угроза депортации, предусмотренная в законодательстве Белоруссии даже за административные правонарушения. В этой тревожной ситуации даже психологическая поддержка со стороны общественной организации для граждан России была бы очень важна.

В своём выступлении на пятом Всемирном конгрессе соотечественников (секция «Формы и методы консолидации объединений соотечественников, роль молодежи. Защита прав соотечественников»), который состоялся в Москве 5−7 ноября, я обратил внимание на ряд проблем и путей их решения. В частности, я предложил Всемирному Координационному совету российских соотечественников с целью консолидации, поддержки и защиты прав граждан России, проживающих за рубежом, принять решение о создании международной общественной организации, объединяющей граждан России, проживающих в бывших республиках Советского Союза. Одними из учредителей такой международной организации российских соотечественников смогут стать граждане России из Белоруссии. Кандидатуры возможных учредителей у меня есть.

ИА REGNUM: Есть ли в Белоруссии русофобия?

— Вслед за событиями на Украине, в Белоруссии последовал всплеск агрессивного национализма и русофобии. В прозападных СМИ при попустительстве местных властей активисты Русского мира называются не иначе, как «колорады», «агенты Москвы», публикуются списки «пятой колонны пророссийских организаций» и тому подобное. Если учесть, что часть прозападных активистов из Белоруссии уже воюет на Донбассе в составе украинских вооруженных формирований, то повторение киевского «майдана» в Минске вполне возможно. Поэтому впору задуматься: способен ли наш белорусский Координационный совет к активному противодействию такому развитию событий?

ИА REGNUM: Как бы вы ответили на этот вопрос?

— Противодействие возможно, но для этого требуется решение ряда вопросов консолидации общественных организаций российских соотечественников в Белоруссии.

Если сравнивать потенциал нашего Координационного совета с потерпевшим поражение Всеукраинским, то наш Координационный совет ни по численности, ни по организационным возможностям не идёт ни в какое сравнение с украинским. У наших общественных организаций нет необходимой материальной базы, отсутствует печатный орган, нет помещений для работы, нет средств на содержание минимального штата для повседневной работы. По большей части организации российских соотечественников в Белоруссии небольшие, непредставленные в органах власти, с пенсионным или близким к этому возрастом участников, практически полностью отсутствующие в информационном поле и не оказывающие существенного влияния на происходящие в республике общественные процессы.

Ответ на поставленный вопрос, к сожалению, очевиден. В случае возникновения кризисной ситуации не способен наш Координационный совет к активному противодействию прозападным, антироссийским силам и прекратит своё существование так же, как это случилось на Украине. При этом хочу особенно подчеркнуть, что даже в таком состоянии наш Координационный совет существует только благодаря поддержке посольством России в Белоруссии, хотя, на мой взгляд, для посольства это непрофильная сфера деятельности.

В этих условиях вся надежда на изменение отношения Россотрудничества к работе с общественными организациями соотечественников в Белоруссии. Необходимо руководству Россотрудничества обсудить с нашим Координационным советом конкретные вопросы по повышению эффективности нашей совместной работы в новых условиях.

ИА REGNUM: Чем же могло бы Россотрудничество помочь организациям российских соотечественников в Белоруссии? У вас есть конкретные предложения?

— Для начала, хотя бы решить вопрос с помещениями для проведения просветительской деятельности. Например, открыть в Белоруссии библиотеки-филиалы от библиотеки Российского центра науки и культуры в Минске. Не такие затратные, как библиотека при Центре науки и культуры. Открыть эти библиотеки в областных городах, в Минске и Минской области, чтобы их двери были бы открыты для соотечественников не только с 9 до 18 по рабочим дням, как в библиотеке минского центра, но и в вечерние часы, а также и в выходные дни. Этим можно снять остроту проблемы отсутствия помещений.

Есть предложение и по организации материальной поддержки через получение грантов. Поскольку наш Координационный совет не имеет в штате необходимых специалистов, Россотрудничество могло бы оказать помощь в оформлении заявок на получение грантов. Особенность нашей деятельности в Белоруссии состоит в том, что для получения гранта необходимо дополнительно оформить документы в соответствии с декретом президента Белоруссии «О получе­нии и использовании иностранной безвозмездной помощи». В Белоруссии помощь для российских соотечественников из России — такая же иностранная помощь, как, например, из США. Россотрудничество могло бы также помочь наладить взаимодействие нашего Координационного совета с Постоянным комитетом Союзного государства — хотя бы, например, при проведении школьных олимпиад.

ИА REGNUM: СМИ Белоруссии, в частности — государственные, совсем не интересуются деятельностью национальных объединений или такое отношение только к организациям российских соотечественников? Сколько журналистов белорусских изданий проявили интерес к конкретной организации — возглавляемой вами?

— Вот уже много лет СМИ Белоруссии не интересуются нашей работой. Лишь раз в год идеологические отделы исполкомов, видимо, для отчетов просят рассказать о работе.

ИА REGNUM: Как вы считаете, проблема консолидации организаций российских соотечественников за рубежом относится к специфике каждой страны или есть некие общие вопросы консолидации?

— Есть и общие вопросы, есть и специфические — в разных странах разные условия. Еще на Региональной конференции организаций российских соотечественников стран ближнего зарубежья в мае 2012 года в Ялте Георгий Мурадов — в то время заместитель руководителя Россотрудничества, в своем выступлении заявил, что эффективность работы Координационных советов уже не отвечает происходящим в мире очень мощным геополитическим изменениям и, в связи с угрозами Русскому миру, требует серьезных реформ. С тех пор геополитические угрозы Русскому миру резко усилились.

Запад объявил России экономическую и информационную войну. Русский мир оказался расколот гражданской войной на Украине, которая стала возможной при вмешательстве Запада.

К сожалению, к новым геополитическим реалиям система Координационных советов оказалась не готова. Как показали события на Украине, в кризисной ситуации существующая система Координационных советов испытания не выдержала.

Трагический украинский урок настоятельно требует изменений в работе Координационных советов российских соотечественников, таких изменений, которые обеспечат выполнение главной задачи на современном этапе — оказать противодействие западным русофобам-фальсификаторам в их информационной войне против России и Русского мира.

ИА REGNUM: Что же необходимо сделать в такой ситуации?

— Необходимо продолжить уже начатую Всемирным координационным советом, организационную работу по консолидации движения соотечественников. С этой целью сборник документов, регулирующих деятельность объединений зарубежных соотечественников, необходимо дополнить такими положениями, как: о Ревизионной комиссии Регионального Координационного совета; о Ревизионной комиссии Всемирного Координационного совета; о Всемирном Конгрессе соотечественников. В перечень целей работы Координационных советов в Сборнике включить следующий пункт: защита права русского народа и других разделенных народов России на воссоединение. Решить вопрос о придании документам Сборника обязательного, а не рекомендательного характера.

С целью дальнейшей консолидации системы Координационных советов предлагаю на одном из заседаний Всемирного координационного совета рассмотреть вопрос об идейной консолидации. Не может не настораживать тот факт, что из опубликованных результатов итогов выборов президента России в 2012 году известно, что в бывших союзных республиках, странах Восточной Европы и Латинской Америки российские соотечественники на первое место поставили Владимира Путина, а в государствах Западной Европы и США отдали предпочтение Михаилу Прохорову. По-разному оценивают организации соотечественников и политику России на Украине.

ИА REGNUM: Вы обсуждали данные вопросы на Всемирном конгрессе соотечественников?

— Работа конгресса более напоминала лекцию, чем семинар. Обсуждение велось, преимущественно — в кулуарах. Мои предложения для включения в резолюцию ВКС сводились к двум пунктам.

Первое: необходимо на Всемирном конгрессе соотечественников сделать заявление в поддержку политики руководства России на Украине, заявить о необходимости неукоснительного выполнения требований документа, принятого в Минске главами «нормандской четверки» и известного, как план «Минск-2». Второе: необходимо на конгрессе заявить нашу поддержку действиям руководства России, направленным на борьбу с международным терроризмом, в том числе в Сирии.

ИА REGNUM: Организаторы поддержали ваши предложения?

— Эти мои предложения не были поддержаны редакционной комиссией нашей секции. И что совершенно для меня необъяснимо, так это то, что в итоговой резолюции Конгресса нет ни слова о событиях на Украине.

ИА REGNUM: Возвращаясь к проблеме русофобии в Белоруссии: почему никто не подаёт в суд на русофобов? Почему-то юдофобских митингов в Белоруссии не происходит — в чём секрет работы еврейских организаций в Белоруссии?

— Почему нет юдофобских митингов — потому, что боятся, а русофобские митинги стали нормой потому, что страх потеряли. Хочу сослаться на слова Евгения Сатановского на «Воскресном вечере» у Владимира Соловьева 8 ноября: «Надо, чтобы страну, в которой ты живешь, террористы боялись. Боялись близко подойти. Не то, чтоб теракт устроить… ладно исполнитель… их никто не должен проплатить. Если к ним придут и попросят денег на «давайте мы русским тут устроим», то люди должны понимать, что им оторвут голову и все отрывающееся, вне зависимости от должности, чина, положения и количества миллиардов на личном счету. Они должны этого бояться!».

Митинги русофобов будут продолжаться до тех пор, пока в руководстве России не увидят в русофобе такого же врага, как в террористе, и не осознают, что только страх возмездия лечит и терроризм, и русофобию.