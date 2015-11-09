Минск, 10 ноября, 2015, 02:26 — ИА Регнум. Подозреваемые в осквернении более 60 могил на кладбище «Экимань» в Полоцком районе Витебской области пойманы — ими оказались трое жителей Полоцка. Об этом 9 ноября проинформировали представители МВД и Следственного комитета Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

montecina.net Мышеловка

О масштабном акте вандализма милиции стало известно 7 ноября, когда поступил сигнал о том, что на кладбище «Экимань» разрушены 63 надгробия и пять могил сожжены. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. Также была задействована передвижная криминалистическая лаборатория Следственного комитета.

В результате правоохранителям удалось установить и задержать трёх подозреваемых. Полоцким межрайонным отделом СК возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Надругательство над могилой». Следователи допрашивают подозреваемых и назначают экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, виновные в разрушении памятника герою Отечественной войны Якову Кульневу в Витебской области до сих пор не установлены — власти постсоветской республики не стали их искать. Об инциденте СМИ проинформировали в начале декабря 2014 года. Политический вандализм в Белоруссии остаётся безнаказанным.