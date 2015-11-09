Москва, 10 ноября, 2015, 02:23 — ИА Регнум. Российские туристические операторы должны в срок до 12 ноября проанализировать объем аннулированных, перебронированных и отложенных туров в связи с приостановкой авиасообщения с Египтом и оценить свои затраты. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как уточняется, 9 ноября в Ростуризме прошло совещание с участием крупнейших туроператоров и представителей агентских сетей по Египту, единственным вопросом повестки дня которого была подготовка финансовых показателей туроператоров для обоснования объёма и формата поддержки, обещанной государством.

«Надо сказать, что впервые за 20 лет инициатива по поддержке туристического бизнеса была озвучена на правительственном уровне. Значение этого факта сложно переоценить, — отмечают в пресс-службе. — Поэтому призыв Ростуризма — предоставить данные, которые необходимо обобщить, чтобы правильно рассчитать объёмы поддержки отрасли, — был воспринят очень серьёзно».

Отмечается, что проблемой для операторов являются сроки предоставления данных. Так, для оценки объёма затрат по статье аннулированных туров (затраты на возвраты), требуется статистика, которую проблематично собрать даже за несколько суток. «Информация у операторов обновляется ежедневно и, видимо, придётся применить метод статистической выборки — когда данные оцениваются по некой репрезентативной группе», — поясняют в ассоциации.

Как передавало ИА REGNUM, 9 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев провёл совещание с вице-премьерами, на котором в числе прочего обсуждался вопрос возвращения российских туристов из Египта. Глава правительства также поручил оценить ущерб от приостановления полётов в Египет и проработать вопросы поддержки российских туроператоров. Вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал, что план поддержки туристической отрасли будет подготовлен и представлен до конца текущей недели.

Напомним, 6 ноября президент России Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Египтом до завершения расследования причин катастрофы самолёта Airbus А-321 авиакомпании «Когалымавиа» на Синайском полуострове. Соответствующую рекомендацию дал главе государства директор ФСБ России.