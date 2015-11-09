Омск, 10 ноября, 2015, 00:21 — ИА Регнум. В Омске неизвестный совершил нападение на федерального судью в подъезде жилого дома. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

auto.stavgorod.ru Покушение на убийствою

«9 ноября около 20 часов в медицинское учреждение города Омска был доставлен 57-летний мужчина с телесными повреждениями», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сообщается, что следствием рассматриваются различные версии и мотивы преступления.

По сообщениям СМИ, покушение было совершено на федерального судью Сергея Москваленко, который принимал участие в громких процессах. В последнее время он вёл процесс по делу обманутых дольщиков компании «Омстрой-2001». Её руководитель Виктор Берг обвинялся в целом ряде преступлений, в том числе в хищении чужого имущества, преднамеренном банкротстве и растрате средств четырёх сотен дольщиков.

14 октября тело Виктора Берга с огнестрельными ранениями было обнаружено в автомобиле в Омске.

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