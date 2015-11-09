Ташкент, 9 ноября, 2015, 22:25 — ИА Регнум. Более 40 жителей Зангиатинского и Шайхантахурского районов Ташкента задержаны по обвинению к причастности к ИГИЛ, среди них есть граждане, вернувшиеся с заработков из Турции и России. сообщает узбекская служба радио «Свободы» (Озодлик).

rup.ee Задержание

«Первая группа из 16 человек была задержана 29 октября. Остальных задержали 1−3 ноября. Сейчас задержаны более 40 человек и это только те, о которых нам известно», говорится в публикации.

По данным издания, несколько задержанных являются членами «Хизб-ут-Тахрир», «остальные обычные верующие, читающие намаз».

«Среди них есть неженатые 20-летние парни. Самой пожилой из задержанных — 55-летний Хайрулло ака», пишет издание.

ИА REGNUM сообщало ранее, что 3 ноября личному составу частей Ташкентского гарнизона Минобороны республики и правоохранительным органам столицы объявили о введении 100%-го казарменного положения.