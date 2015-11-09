Лондон, 9 ноября, 2015, 22:02 — ИА Регнум. Власти Великобритании не могут предоставить своим партнерам всю разведывательную информацию об авиакатастрофе российского самолета А-321 в Египте на Синайском полуострове. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил министр иностранных дел Соединенного королевства Филип Хаммонд.

nukppec.com Филип Хаммонд — министр иностранных дел Соединенного королевства.

«Информацией, которой могли поделиться, мы поделились с нашими партнерами. Но некоторыми источниками информации нельзя делиться по очевидным причинам», — сказала глава британского МИД.

По каким именно причинам Лондон не может предоставить часть информации Хаммонд не уточнил.

Напомним, после катастрофы российского пассажирского самолета А-321 в Египте, власти Великобритании приостановили полеты в египетский курорт Шарм-эль-Шейх.

Премьер-министр Великобритании заявил, что по данным британской разведки на борту А-321 взорвалась бомба. Британский премьер добавил, что передаст эту информацию президенту России Владимиру Путину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритания действительно передала РФ свои разведданные по катастрофе А-321.

Напомним, Россия прекратила авиационное сообщение с Египтом 6 ноября. Сделано это было после крупнейшей авиакатастрофы в истории советской и российской авиации. На Синайском полуострове в Египте 31 октября разбился пассажирский самолет AirbusA-321 авиакомпании «Когалымавиа». На его борту находились 224 человека, все они погибли.