Уфа, 9 ноября, 2015, 21:48 — ИА Регнум. В Башкирии продолжается протестная активность по защите гор-шихан Тратау и Юрактау, расположенных в Ишимбайском районе. Среди опрошенных ИА REGNUM экспертов нет однозначного мнения о дальнейшей судьбе этих памятников природы.

Rus-compass.ru Уникальные памятники природы – шиханы Тратау и Юрактау Республика Башкортостан

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Башкирская содовая компания (БСК, или «Сода») уже несколько лет предлагает республике передать ей в разработку один из оставшихся в районе крупных шиханов — Юрактау или Тратау. Но против разработки этих гор, обладающих статусом памятников природы, давно выступают местные экологи и общественные организации, с протестными письмами к главе республики еще в 2010 году обратились 50 ученых Уфимского научного центра РАН.

Читайте также: Шиханы — это исторический срез нашей планеты: глава Минэкологии Башкирии

Тему шиханов начали активно использовать башкирские националистические движения, гора Тратау была объявлена собственностью башкирского народа и сакральным местом.

«К сожалению, что некоторые деятели придают существующей проблеме политический и даже этнополитический окрас, пытаясь зарабатывать на ней политические очки, — констатировал политолог Ильдар Габдрафиков. — Безусловно, вопрос этот очень сложный, требующий достижения консенсуса между бизнесом, властями и общественностью. Несмотря на всю сложность ситуации, надо искать приемлемое для всех сторон решение. В данном случае для меня одно очевидно — нельзя искусственно драматизировать проблему».

Одной из новых форм протеста стало фотографирование купленных в магазинах пачек с содой. Снимки, на которых соду топчут ногами или выбрасывают в урны, сопровождаются хэштэгами «Соду в ноги», «Гасим соду», «Шихан не сода» и т.п. Часть обществеников поспешила отмежеваться от таких акций.

«Подобные флешмобы сродни провокациям, поэтому я не удивлюсь, если выяснится, что за подобными акциями стоит сам менеджмент завода, — предположил член координационного совета ОО «Сохраним Шиханы Тратау и Юрактау» Динар Зайнуллин. — Обращая внимание на то, что после заявления главы Башкирии Рустэма Хамитова о том, что «Сода» должна заниматься поиском альтернативных источников сырья, а горы должны остаться в сохранности для потомков, можно предположить, что информационная атака на главу республики инициирована самой корпорацией. Если же шантаж с их стороны будет продолжаться и далее, то защитники шихан оставляют за собой право на публичные акции».

На этом фоне делаются политические заявления. 3 ноября руководитель регионального отделения «Справедливой России» Константин Шагимуратов, обратился с письмом в региональный Минпром. «Вопрос о дальнейшем производстве кальцинированной соды, которая в свою очередь на 47% производится на предприятии у нас в Башкирской содовой компании, является актуальным и значимым для всех жителей республики», — пишет справедливоросс.

У сотрудников БСК свое отношение к проблеме, они обеспокоены тем, что «Сбербанк и Росбанк не хотят выдавать кредиты из-за проблем с сырьем», так как банки не устраивает «неопределенность с сырьевой базой компании». «Источник сырья истощится через два-три года, а решения о новом месторождении до сих пор нет, — приводят данные сторонники разработки шихан. — В то же время после объединения «Каустика» и «Соды» в 2013 году предприятие показывало выручку в 24 млрд рублей и чистую прибыль в 3,4 млрд рублей». Планирует ли предприятие инвестировать собственные средства в производство, не известно, 28% акций предприятия находятся в кипрской компании Modisanna Limited.

Руководитель ассоциации — некоммерческого партнёрства «Башнедра» Расих Хамитов утверждает, что другие источники известняков имеются и в восточных и юго-восточных районах республики, рекомендуя руководству компании «взвешенно подойти к решению возникших проблем и принятию обоснованных управленческих решений в целях недопущения социальной напряженности среди населения с учетом неоспоримого факта — альтернатива шиханам Юрактау и Тратау, как возможным источникам пригодного минерального сырья, в республике есть».

«Вокруг возможной разработки шиханов вот уже несколько лет ходят множество слухов, но вряд ли кто-нибудь сомневается в том, что руководство «Соды» хочет получить дополнительные сверхприбыли за счет памятника природы, — резюмирует политолог Дмитрий Михайличенко. — Мнение о том, что разработка шиханов приведет к массовым протестам населения, причем не только среди башкир, представляется мне оправданным. Поэтому региональная власть, которой удается сохранять стабильность в межнациональном регионе, постарается всячески этого избежать. Однако на стороне «Соды» есть сильные лоббисты, которые имеют возможность решить вопрос с самыми высокопоставленными чиновниками администрации президента России».